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Мюллер: «Уход Левандовского из „Баварии“ — ошибка»

сегодня, 20:29
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился 1-й тайм

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что его команда сможет показать игроку «Барселоны» Роберту Левандовскому, что тот зря покинул мюнхенский клуб.

Роберт нам не поможет, но у каждого футболиста свои навыки и умения. Да, его сильные стороны нам не помогут, но у нас есть и другие козыри. Все меняется.

Возможно, во время некоторых матчей болельщики будут думать, что им не хватает Левандовского. Но я уверен, что будут и моменты, когда они поймут, что и без него мы нормально справляемся. По сути, это игра, в которую можно сыграть в конце матча.

Левандовски – замечательный футболист и отличный парень. Я надеюсь, что в этой игре мы покажем ему, что уход из «Баварии» — не лучшее решение.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:46
Забьет один.
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:27
Я больше верю данным с трансфермаркета , чем новости с соккера. А тебе виднее, какие источники больше заслуживают доверия

Вобще не хочу спорить.

Мне всегда нравились твои комментарии и мнения. Не хочу из-за такой ерунды спорить с человеком, с которым на 95 процентов всегда согласен.
Elliada
Elliada ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 22:22
https://www.soccer.ru/news/1329085/salihamidzhich-hasan-bavariya?comment=31270289comment-31270289

Почитай внимательно. Спортивный директор Баварии говорит, что они не предлагают контракт дольше, чем на 1 сезон
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:01
Что ты плетёшь?
Томас Мюллер - 33года - контракт продлен в мае 2022 на два года до июня 2024
Мануэль Нойер - 36лет - контракт продлен в мае 2022 на два года до июня 2024
Буна Сарр - 30 лет - контракт действует с октября 2020 ещё два года до июня 2024
Садио Мане -30 лет - контракт заключён в июле 2022 на 3 года до июня 2025
Эрик Чупо-Мотинг - 33 года - контракт заключён в июне 2021 на 2 года, до июня 2023

Достаточно я тебе привел примеров? Так что кто ещё из нас напридумывал

Все данные взяты с сайта Трансфермаркт. Не поленился
Elliada
Elliada ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 21:47
Ого! Сколько на придумал. Поляк хотел долгосрочный контракт с повышенной зарплатой, а у Баварии правило - кому за 30 контракт только на 1 год. Барселона предложила контракт на 3 года, он согласился. Кстати, еще одна причина ухода - якобы в Барселоне проще получить ЗМ, чем в Баварии.

А вот ошибка или нет, покажет время. Пока у Барселоны одни слабые команды на пути были. Посмотрим, что против топов покажет
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:38, ред.
Очень не правильные мысли Кому-то что-то показывать
Бoрат
Бoрат ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:34
Я после этого перехода даже больше зауважал Левандовского
Ведь он и правда с Баварией уже выиграл все возможные трофеи, и мог остаться на насиженном теплом месте, чисто из-за денег, и топовых партнёров, с которыми голы можно клепать пачками
Но он перешёл в кризисную Барселону, которая даже в Лиге Европы не смогла далеко пройти, да и в чемпионате не блистала. Видно , что у поляка остался спортивный интерес, хочется новых вызовов. И своей игрой за Барсу он же доказывает, что приехал пахать а не просто отбывать номер
протон
протон
сегодня в 21:03
Каким бы не был результат это ничего не покажет Левандовскому. Барса топ клуб кто бы что не говорил и какие бы у неё проблемы не были. С Баварией Роберт все выиграл, решил сменить обстановку. Конечно если по итоге за несколько сезонов ничего стоящего не добьётся в Барсе, тогда пожалеет и то немного.
С какого бодуна этот матч может показать что уход Левы был ошибкой? Он хотел уйти, сходу вписался в игру команды, играет отлично и он счастлив в Барселоне. Гипотетическое поражение от Баварии ничего не докажет и не изменит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:45
это его право
3ps2q9ztcyq6
3ps2q9ztcyq6
сегодня в 20:40
Это просто слова
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:34
Да, только это ошибка Баварии.
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