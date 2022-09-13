Мюллер: «Уход Левандовского из „Баварии“ — ошибка»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что его команда сможет показать игроку «Барселоны» Роберту Левандовскому, что тот зря покинул мюнхенский клуб.
Роберт нам не поможет, но у каждого футболиста свои навыки и умения. Да, его сильные стороны нам не помогут, но у нас есть и другие козыри. Все меняется.
Возможно, во время некоторых матчей болельщики будут думать, что им не хватает Левандовского. Но я уверен, что будут и моменты, когда они поймут, что и без него мы нормально справляемся. По сути, это игра, в которую можно сыграть в конце матча.
Левандовски – замечательный футболист и отличный парень. Я надеюсь, что в этой игре мы покажем ему, что уход из «Баварии» — не лучшее решение.
Ведь он и правда с Баварией уже выиграл все возможные трофеи, и мог остаться на насиженном теплом месте, чисто из-за денег, и топовых партнёров, с которыми голы можно клепать пачками
Но он перешёл в кризисную Барселону, которая даже в Лиге Европы не смогла далеко пройти, да и в чемпионате не блистала. Видно , что у поляка остался спортивный интерес, хочется новых вызовов. И своей игрой за Барсу он же доказывает, что приехал пахать а не просто отбывать номер
Ведь он и правда с Баварией уже выиграл все возможные трофеи, и мог остаться на насиженном теплом месте, чисто из-за денег, и топовых партнёров, с которыми голы можно клепать пачками
Но он перешёл в кризисную Барселону, которая даже в Лиге Европы не смогла далеко пройти, да и в чемпионате не блистала. Видно , что у поляка остался спортивный интерес, хочется новых вызовов. И своей игрой за Барсу он же доказывает, что приехал пахать а не просто отбывать номер