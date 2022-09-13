Моуриньо: «Маленькие клубы? Они стали сильнее»

Главный тренер «Ромы» поделился впечатлениями от победы своей команды над «Эмполи» в 6-м туре Серии А (2:1).

В концовке нам нужно было действовать спокойнее, у нас в четверг следующая игра. Если бы мы сделали счет победным раньше, то судьба матча стала бы иной, нам было важно вернуться на путь победителей.

Последние 10 минут мы вытерпели, 7 минут компенсированного времени – это очень много, этот отрезок тянулся бесконечно. Поздравляю Паоло Дзанетти, у него крепкая команды, однако мы заслужили победу.

Маленькие клубы? Они стали сильнее, интернет позволяет копировать. В футболе больше нет авторских прав. Отставание на один балл – не проблема. Конечно, обыграть «Удинезе» на выезде всегда непросто, но чемпионат – это тяжелый марафон. Сегодня мы могли потерять два очка.