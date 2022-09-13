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Моуриньо: «Маленькие клубы? Они стали сильнее»

сегодня, 18:45
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от победы своей команды над «Эмполи» в 6-м туре Серии А (2:1).

В концовке нам нужно было действовать спокойнее, у нас в четверг следующая игра. Если бы мы сделали счет победным раньше, то судьба матча стала бы иной, нам было важно вернуться на путь победителей.

Последние 10 минут мы вытерпели, 7 минут компенсированного времени – это очень много, этот отрезок тянулся бесконечно. Поздравляю Паоло Дзанетти, у него крепкая команды, однако мы заслужили победу.

Маленькие клубы? Они стали сильнее, интернет позволяет копировать. В футболе больше нет авторских прав. Отставание на один балл – не проблема. Конечно, обыграть «Удинезе» на выезде всегда непросто, но чемпионат – это тяжелый марафон. Сегодня мы могли потерять два очка.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:17
Он прав.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:56
Моуринью опять болтает
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:46
это не новость
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