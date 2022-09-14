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Клопп: «Мы заслужили победу»

сегодня, 09:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о победе над «Аяксом».

Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с «Наполи» прятаться было некуда, все знали, что было не так.

Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. «Аякс» был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.

С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого на прошлой неделе.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 11:26
Лучше так, чем 9:0..
Казалось Ливер после того матча вернул игру и дух, а потом снова спад...
Но тут молодца , додавили!
Давайте там уже без травм!!!
drug01
drug01
сегодня в 09:56
Скромная победа
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:35
все правильно и по делу. Аяксу повезло, что счет не был 3:0 после первого тайма, а то повторилась бы история как с Борнмутом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:30
Не согласен с фрицем, что его команда заслужила победу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:24
Так оно и есть...
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