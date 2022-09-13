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Аллегри: «Влахович — один из лучших нападающих мира»

сегодня, 20:46

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об уровне игры нападающего команды Душана Влаховича.

Он один из лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужен опыт, особенно это касается международных матчей. Подобное можно сказать и про других футболистов: Бремер, например, очень силен, но до «Ювентуса» он не выступал в Лиге чемпионов.

Нам не хватает стабильности в игре и результатах. Это получится исправить, когда мы четко осознаем свои возможности, это приходит со временем.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 22:11
Жду новостей об увольнении Макса. С ним и холанд и Бензема и Неймар и Месси станут бревнами
протон
протон
сегодня в 21:01
Аллегри вероятно имел ввиду тройку лучших молодых форвардов мира, то есть до 25 лет примерно. Но если Холанд и Мбаппе тут без вопросов, то Влахович им явно уступает - довольно деревянный и корявый, при этом несмотря на высокий рост плохо играет головой, как и Холанд. Единственный сейчас плюс - научился штрафные бить и два великолепных гола подряд положил, а так ещё работать и работать для того, чтоб быть в числе лучших нападающих мира. С той же Салернитаной растворился на поле, не говоря уже об игре с ПСЖ. И конечно с Аллегри ловить ему нечего, в этом футболе и Мбаппе бы забивал десятку за сезон.
протон
протон
сегодня в 20:59
А Бензема, Кейн и Левандовски, видимо, опорники. Аллегри пора снова на отдых отправить
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 20:51
влахович дуб дерево. слава богу для него 2 штрафных положил. а так пипец
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:47
думаю что нет
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