Аллегри: «Влахович — один из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением об уровне игры нападающего команды Душана Влаховича.

Он один из лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужен опыт, особенно это касается международных матчей. Подобное можно сказать и про других футболистов: Бремер, например, очень силен, но до «Ювентуса» он не выступал в Лиге чемпионов.

Нам не хватает стабильности в игре и результатах. Это получится исправить, когда мы четко осознаем свои возможности, это приходит со временем.