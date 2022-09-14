Педри: «У нас были возможности выйти вперёд»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о поражении от «Баварии».

Приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником. Он вышел вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового. Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме.

Такой результат не отражает хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед.