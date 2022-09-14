Педри: «У нас были возможности выйти вперёд»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о поражении от «Баварии».
Приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником. Он вышел вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового. Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме.
Такой результат не отражает хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед.
Порой Барса играла даже лучше Баварии, но как говориться счёт на табло и сейчас можно только рассуждать как бы могло получиться и кто чего достоин.
Результат победа Баварии 2:0 и ничего изменить нельзя.
Порой Барса играла даже лучше Баварии, но как говориться счёт на табло и сейчас можно только рассуждать как бы могло получиться и кто чего достоин.
Результат победа Баварии 2:0 и ничего изменить нельзя.