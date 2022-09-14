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Педри: «У нас были возможности выйти вперёд»

сегодня, 08:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о поражении от «Баварии».

Приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником. Он вышел вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового. Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме.

Такой результат не отражает хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:08
Поздно искать оправдание...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:58
Надо было забивать, уважаемый. И не забывать, что соперник таки Бавария).
mu94fkrhb9db
mu94fkrhb9db
сегодня в 08:40
Но вы их профукали
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:38
В начале матча у Барсы было несколько моментов забить гол, но игроки Барсы мазали из убойных позиции.
Порой Барса играла даже лучше Баварии, но как говориться счёт на табло и сейчас можно только рассуждать как бы могло получиться и кто чего достоин.
Результат победа Баварии 2:0 и ничего изменить нельзя.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:38
Дома будет шанс отыграться.
Гость
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