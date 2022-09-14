Хави: «Мы провели хороший матч»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии».
Поражение — шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, мы провели хороший матч. Достаточно хороший даже для того, чтобы победить.
А реализация моментов очень слабая была у Барсы, особенно в начале матча.
Как только Левандовский в упор пробил выше ворот вообще уму не постижимо.
По поводу турнирной ситуации, то уже понятно, что Бавария займёт скорее всего первое место. Барса и Интер должны между собой разыграть кто пойдёт дальше в ЛЧ, а кто отправится в ЛЕ.
Виктория здесь явный статист.
А реализация моментов очень слабая была у Барсы, особенно в начале матча.
Как только Левандовский в упор пробил выше ворот вообще уму не постижимо.
По поводу турнирной ситуации, то уже понятно, что Бавария займёт скорее всего первое место. Барса и Интер должны между собой разыграть кто пойдёт дальше в ЛЧ, а кто отправится в ЛЕ.
Виктория здесь явный статист.
Могли забивать!
Но сейчас это только гроза слабых и средних команд.
Я жду матчей против Интера!!)))Либо все, либо ЛЕ))
Могли забивать!
Но сейчас это только гроза слабых и средних команд.
Я жду матчей против Интера!!)))Либо все, либо ЛЕ))