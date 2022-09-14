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Хави: «Мы провели хороший матч»

сегодня, 08:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии».

Поражение — шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, мы провели хороший матч. Достаточно хороший даже для того, чтобы победить.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:26
конечно хороший, 0:2 это всё же не 2:8
phvm858jy4qe
phvm858jy4qe
сегодня в 09:57
Счёт хороший!!
yb88wtvt2ym7
yb88wtvt2ym7
сегодня в 09:35
Хороший матч это победа
hchnbd3tfjk3
hchnbd3tfjk3
сегодня в 09:32
хорошо то хорошо, результат только не очень...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:46
Барса по всем показателям была хоть не намного, но лучше Баварии, но опять же есть большое НО и оно отражается на конечном результате 2:0 в пользу Баварии.
А реализация моментов очень слабая была у Барсы, особенно в начале матча.
Как только Левандовский в упор пробил выше ворот вообще уму не постижимо.

По поводу турнирной ситуации, то уже понятно, что Бавария займёт скорее всего первое место. Барса и Интер должны между собой разыграть кто пойдёт дальше в ЛЧ, а кто отправится в ЛЕ.
Виктория здесь явный статист.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:42
Но первый тайм в исполнении Барсы крут!
Могли забивать!

Но сейчас это только гроза слабых и средних команд.
Я жду матчей против Интера!!)))Либо все, либо ЛЕ))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:37
Жаль дело до разгрома не дошло.
Гость
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