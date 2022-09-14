Хави: «Мы провели хороший матч»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Баварии».

Поражение — шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, мы провели хороший матч. Достаточно хороший даже для того, чтобы победить.