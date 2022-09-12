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Глебов: «Fan ID — больная тема для всех»

сегодня, 10:21

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о Fan ID.

Fan ID — больная тема для всех. Сами все видите. Сколько было в матче со «Спартаком»? 11 тысяч? Учитывая, как «Ростов» сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком»... Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.

Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флешмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации?

Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
сегодня в 12:18
А ВЧЁМ ПРОБЛЕМА ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА ???
ВЫСОСАНАЯ ПРОБЛЕМА ИЗ ПАЛЬЦА
ОПС
ОПС
сегодня в 11:49
Уже ничего не изменишь.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 11:40
Нормальная тема. Надо избавляться от пи...асов на трибунах и ещё больших пи...асов перекупов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:34, ред.
Привлечь внимание к ситуации ? Глебов, по ходу, вообще не вкуривает, что происходит. Неужто он думает, что министерство цифрового развития зря старалось высосать из пальца очередную "пользительную" работу для своих делопроизводителей ?!
Как большой ребенок, ей-богу...!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:31
Флэшмоб уже был от Иванова в субботу, теперь вот так будет пока не отменяет фан иди
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:28
НЕ болей-налетай,фан-ай-ди оформляй!
И на власть ты не лай,а закон соблюдай!
Придёт серенький волчок и ухватит за бочок...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:22
Кроме Богдановича. он сказал, что на чемпе мира все хор. было)
Гость
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