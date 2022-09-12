Глебов: «Fan ID — больная тема для всех»

Полузащитник «Ростова» высказался о Fan ID.

Fan ID — больная тема для всех. Сами все видите. Сколько было в матче со «Спартаком»? 11 тысяч? Учитывая, как «Ростов» сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком»... Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.

Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флешмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации?

Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат.