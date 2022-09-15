Поттер: «Мы разочарованы исходом матча»

Главный тренер «Челси» поделился впечатлениями после матча с «Зальцбургом».

Мы разочарованы исходом матча. Но ребята отдали все силы. Мы забили хороший гол, но немного уступили во втором тайме плюс их вратарь сделал несколько хороших сейвов. Сегодня не получилось добиться желаемого результата, но мне не в чем упрекнуть ребят.