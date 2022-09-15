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Поттер: «Мы разочарованы исходом матча»

сегодня, 07:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился впечатлениями после матча с «Зальцбургом».

Мы разочарованы исходом матча. Но ребята отдали все силы. Мы забили хороший гол, но немного уступили во втором тайме плюс их вратарь сделал несколько хороших сейвов. Сегодня не получилось добиться желаемого результата, но мне не в чем упрекнуть ребят.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:34
Не будет ни игры, ни результата, будет месть за Абрамовича
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 08:46
первый блин комом...
но не сомневаюсь, что если дать время у Потера получиться наладить игру и дать результат
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:17
Куда же все силы делись ?
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