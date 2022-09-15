Классон: «Против „Севильи“ играть сложно, и мы рады этой ничьей»

Полузащитник «Копенгагена» считает, что его команда была близка к победе над «Севильей» в матче Лиги чемпионов (0:0).

Сегодня было важно продолжить бороться, и мы смогли взять свой первый балл. Против «Севильи» играть сложно, и мы рады этой ничьей, однако мы могли забить, необходимо использовать свои шансы, чтобы побеждать такие команды. В атаке было непросто играть, но для меня это полезный опыт. Нам предстоит провести несколько матчей до поединка с «Манчестер Сити», а затем нас ждет тяжелое испытание, но наш командный дух может усложнить задачу соперника.