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Корниленко: «Мы рады тому, что победили при своих болельщиках»

сегодня, 10:34
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарцев над «Зенитом» в Кубке России (2:0).

Хороший кубковый матч. Интересная игра. Думаю, она понравилась болельщикам. В первую очередь мы рады тому, что победили при своих болельщиках. Давно не было домашних побед. Доволен также тем, что в этой игре смогли поучаствовать те футболисты, у которых не так много игровой практики, и новички.

Кого могу выделить из футболистов? Выделить хочется всю команду. Сегодня коллектив был объединен одной целью. Хотелось бы порадоваться за Диму Цыпченко, потому что он забил хороший гол и отдал голевую передачу.

Как нам удалось обыграть «Зенит»? Это вопрос к тренерскому штабу. «Зенит» считается на данный момент самой сильной командой в нашем чемпионате. Сегодня был кубковый матч, и у них была ротация. Так сложилось, что мы выиграли. Мы этому очень рады. Поздравляю всех болельщиков!

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:05
Да ужжж.... Вся страна в восторге , а если бы негров запретили , кого бы Семак в Питер привез ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:53
Подарили стране большой праздник, молодцы, с победой!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:47
Поздравок с победой!
Без негритят на классе.
Гость
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