Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Хомуха: «Очень много факторов влияет на молодых футболистов»

сегодня, 10:15

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о футболистах, которые считались талантливыми, когда выступали на юношеском уровне.

Я не буду переходить на личности. Но есть ребята, у которых я предполагал гораздо более радужное будущее при правильном подходе к делу. А мы теперь с ними встречаемся на полях, в качестве соперников. Во второй лиге. Хотя по потенциалу они способны были играть в РПЛ, у меня в этом не было никаких сомнений. Но очень много факторов влияет на молодых футболистов.

Неадекватные зарплаты? Это тоже сильно влияет. Можно получать деньги и при этом повышать требования к себе. А можно, наоборот, снижать. Многое зависит от того, кто окружает молодого футболиста, как направляет, ведёт с ним работу. Сегодня игроки в большей степени прислушиваются к своим представителям, чем к тренерам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА
Вчера, 23:47
«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»
11 сентября
Ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся ехать на матч с Россией
10 сентября
Матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» будет посвящён Георгию Ярцеву
02 сентября
Керк ответил, собирается ли он уходить из «Локомотива»
28 августа
В ближайшее время создадут Лигу Содружества
24 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:44
У подавляющего большинства юных людей при правильном подходе к делу всегда есть возможность раскрыться в будущем. И это я не только про футбол, но и про любую профессию. Если у 15-ти летнего человека есть способности к чему-то, к какой-то науке, у него есть возможность развивать и совершенствовать это в техникуме, вузе, в работе, начиная с нижних ступеней - и вырасти в отличного специалиста. Причем можно стать отличным специалистом и в 40 и в 50 лет. А в футболе нет такого времени. И в нашем футболе юношам, которые проявили себя в 15-17 лет, дальше очень тяжело себя проявлять. Нет налаженной связи между юношами и командами высокого уровня. Условному Зениту или Спартаку нет смысла вести эту молодежь до 21-22 лет - они могут себе позволить сразу получить готового и статусного игрока, команды уровнем пониже не имеют для этого финансов. Вот и идет юноша или во вторую лигу, или выбирает другой путь. А из второй лиги выбраться наверх очень тяжело, и не только в России. Ну и конечно Хомуха правильно говорит, что много зависит от окружения, от тех кто может правильно направить, и от требований к себе.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:31
Не "большие",а НЕЗАРАБОТАННЫЕ. Аморально-завышенные,на фоне доходов подавляющего большинства работоспособного населения страны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:21
Это понятно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:19
Так и есть...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:19
Главный фактор - это большие деньги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 