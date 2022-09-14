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Канчельскис: «„Амкал“ – герои, они войдут в историю»

сегодня, 23:00
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру команды блогеров «Амкал» в Кубке России. Команда вылетела на стадии 1/64 финала, проиграв «Звезде» в серии пенальти.

«Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа „Чертаново“, которая кричала, что у них великая молодeжь, получающая по три. Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим „профессионалам“, всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас всe хорошо в футболе. Молодцы всe равно. Они – герои. Будем ждать следующего Кубка России», – сказал Канчельскис.

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sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 23:41
Он пьяный опять)))
протон
протон
сегодня в 23:07
Команда профессионалов, которую почему то называют командой блогеров из за 2-3 блогеров на скамейке, обыграла другую команду профессионалов. Мощнейший щелчок конечно!
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