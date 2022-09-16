Абаскаль: «Если „Факел“ будет сплоченным клубом, то останется в РПЛ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.
В футболе не бывает легких матчей. Ребята показали высокий уровень готовности. Были футболисты, которые давно не играли по 90 минут. Это позволяет нам создавать здоровую внутреннюю конкуренцию. Это поднимает общий уровень команды. Теперь мы должны забыть об этой победе и начать готовиться к последнему матчу в чемпионате перед паузой.
Конкурентоспособен ли «Факел» на уровне РПЛ? Мне жаль, что там поменялся тренер, но это часть футбола. Это довольно сильная команда, крайне неудобная для соперников, которая в важных матчах показала себя очень хорошо. Были достойные игры с ЦСКА и «Динамо». Они отлично чувствуют пространство. Уверен, что если команда будет сплоченной, то сохранит прописку в РПЛ. Хочется отметить атмосферу домашнего стадиона «Факела», которая многое дарит лиге в целом. Надеюсь, они обретут стабильность. С такими командами играть непросто.