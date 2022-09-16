Абаскаль: «Если „Факел“ будет сплоченным клубом, то останется в РПЛ»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

В футболе не бывает легких матчей. Ребята показали высокий уровень готовности. Были футболисты, которые давно не играли по 90 минут. Это позволяет нам создавать здоровую внутреннюю конкуренцию. Это поднимает общий уровень команды. Теперь мы должны забыть об этой победе и начать готовиться к последнему матчу в чемпионате перед паузой.