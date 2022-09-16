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Комличенко: «„Спартак“ для нас не суперпринципиальный соперник»

сегодня, 08:18

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что в клубе не считают «Спартак» принципиальным соперником.

«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всё удачно складывается. Мы просто выполняем требования Карпина – и это срабатывает.

Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это „Спартак“! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:10
Давно твёрдый середняк(или "третьяк"-клуб первой трети таблицы) с завышенными амбициями и фантомными болями.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:08
Обычный середняк из первой десятки...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:44
Спартак для всех принципиальный соперник.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:26
Для Ростова сейчас каждый соперник принципиальный. Шаг за шагом идём вверх по турнирной таблице
6zbnxzyd2v33
6zbnxzyd2v33
сегодня в 08:25
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