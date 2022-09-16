Комличенко: «„Спартак“ для нас не суперпринципиальный соперник»

Нападающий «Ростова» рассказал, что в клубе не считают «Спартак» принципиальным соперником.

«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всё удачно складывается. Мы просто выполняем требования Карпина – и это срабатывает.

Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это „Спартак“! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились.