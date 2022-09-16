Мостовой: «„Спартак“ обыграл детвору „Факела“»

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сегодня, 00:06

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Факела» (3:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

«Крупная победа „Спартака“ над „Факелом“? Я бы здесь добавил: над детворой „Факела“. Когда я увидел состав „Факела“, вообще ничего не понял: вышли ребята, по-моему, не игравшие ни разу. А вот состав „Спартака“ процентов на 75 основным был.

Предполагал, что счет будет 2:0 или 3:0 — это и увидел. Хотя после второго гола вообще смотреть перестал, потому что уже совсем не интересно стало. „Факел“ моменты не создавал в принципе, а „Спартак“ ходил пешком. Совсем не интересно было. Но удивило, что Абаскаль выпустил 75% основы. Все-таки в ближайшем туре им играть с „Локомотивом“. А с „Локомотивом“ уже так пешком ходить не будешь. Поэтому интересно будет посмотреть. Конечно, Абаскаль, выпустив игроков основы, испугался. Возможно, были мысли, что , не дай Бог, „Факел“ еще нас обыграет или создаст проблемы. Но когда я увидел состав „Факела“, подумал, что ребята впервые на большом стадионе оказались», — сказал Мостовой Rusfootball.