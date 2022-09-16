Мостовой: «„Спартак“ обыграл детвору „Факела“»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Факела» (3:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России.
«Крупная победа „Спартака“ над „Факелом“? Я бы здесь добавил: над детворой „Факела“. Когда я увидел состав „Факела“, вообще ничего не понял: вышли ребята, по-моему, не игравшие ни разу. А вот состав „Спартака“ процентов на 75 основным был.
Предполагал, что счет будет 2:0 или 3:0 — это и увидел. Хотя после второго гола вообще смотреть перестал, потому что уже совсем не интересно стало. „Факел“ моменты не создавал в принципе, а „Спартак“ ходил пешком. Совсем не интересно было. Но удивило, что Абаскаль выпустил 75% основы. Все-таки в ближайшем туре им играть с „Локомотивом“. А с „Локомотивом“ уже так пешком ходить не будешь. Поэтому интересно будет посмотреть. Конечно, Абаскаль, выпустив игроков основы, испугался. Возможно, были мысли, что , не дай Бог, „Факел“ еще нас обыграет или создаст проблемы. Но когда я увидел состав „Факела“, подумал, что ребята впервые на большом стадионе оказались», — сказал Мостовой Rusfootball.
Городовой - 29 лет
Божин - 28 лет
Дашаев - 33 года
Мастерной - 26 лет
Смирнов - 32 года
Акбашев - 30 лет
Магаль - 30 лет
Черняков - 21 год
Шаваев - 29 лет
Ивахнов - 19 лет
Максимов - 26 лет
А из тех кто выходил на замену в Факеле вообще никого моложе 26-и лет не было!
Где Мостовой увидел в Факеле "детвору"?!
Итого средний возраст игроков Факела 27.6 лет! Средний возраст игроков Спартака 24.7! Самым молодым игроком на поле был автор 1 гола в ворота Факела - Павел Мелешин - 18 лет!
Вот так из хороших футболистов превращаются в недоразумения!
Городовой - 29 лет
Божин - 28 лет
Дашаев - 33 года
Мастерной - 26 лет
Смирнов - 32 года
Акбашев - 30 лет
Магаль - 30 лет
Черняков - 21 год
Шаваев - 29 лет
Ивахнов - 19 лет
Максимов - 26 лет
А из тех кто выходил на замену в Факеле вообще никого моложе 26-и лет не было!
Где Мостовой увидел в Факеле "детвору"?!
Итого средний возраст игроков Факела 27.6 лет! Средний возраст игроков Спартака 24.7! Самым молодым игроком на поле был автор 1 гола в ворота Факела - Павел Мелешин - 18 лет!
Вот так из хороших футболистов превращаются в недоразумения!
"СПАРТАК" проиграл факелу (сыграл вничью). Мостовой: "Ха-ха-ха, не смогли у детворы выиграть!"
МОРАЛЬ: такие как червиченко и мостовой всегда найдут повод кинуть камень в "СПАРТАК"!
Опять Сане не угодили, ждём такого же анализа от Червиченко. Вообще интересно получается, проиграли бы или сыграли вничью говорили бы о жутком кризисе, выиграли играли с детворой, так как надо было сыграть?
Не могу уложить в голове то что Мостовой бывший игрок Спартака
"СПАРТАК" проиграл факелу (сыграл вничью). Мостовой: "Ха-ха-ха, не смогли у детворы выиграть!"
МОРАЛЬ: такие как червиченко и мостовой всегда найдут повод кинуть камень в "СПАРТАК"!
Опять Сане не угодили, ждём такого же анализа от Червиченко. Вообще интересно получается, проиграли бы или сыграли вничью говорили бы о жутком кризисе, выиграли играли с детворой, так как надо было сыграть?
Не могу уложить в голове то что Мостовой бывший игрок Спартака
спартак обыграл команду из фнл тоже не нравится;
спартак обыграл команду из фнл тоже не нравится;