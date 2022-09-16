Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что российскому спорту нужно отказаться от иностранцев.
В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!
Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!
Побольше бы таких советов, заветов и прогнозов. Глядишь, ничего и делать не придётся — всё само наладится...
Побольше бы таких советов, заветов и прогнозов. Глядишь, ничего и делать не придётся — всё само наладится...
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О, да!
Побольше бы в РПЛ Оренбургов, влетающих Зениту со счётом 0-8, да и у Факела в составе сплошь возрастные дядьки. Что тут ставить в пример и чему радоваться?
Ну уедут легионеры. В Спартаке будут бегать рассказовы, в Зените - адамовы, в Локо - магкеевы, в цска - набабкины. Кому от этого легче? Уровень чемпионата моментально упадёт, можно даже не сомневаться.
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О, да!
Побольше бы в РПЛ Оренбургов, влетающих Зениту со счётом 0-8, да и у Факела в составе сплошь возрастные дядьки. Что тут ставить в пример и чему радоваться?
Ну уедут легионеры. В Спартаке будут бегать рассказовы, в Зените - адамовы, в Локо - магкеевы, в цска - набабкины. Кому от этого легче? Уровень чемпионата моментально упадёт, можно даже не сомневаться.