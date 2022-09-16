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Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

сегодня, 11:19

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что российскому спорту нужно отказаться от иностранцев.

В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!

Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:10
Жека берёт большой размах, отвечает не только за спартак а за весь российский футбол.
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 12:08
Вопрос бабок и коррупции. Но смотреть Спартак и ЦСКА в исполнении африканцев уже начинает подташнивать.
galem72
galem72
сегодня в 11:54
Безусловно без иностранцев развитие рпл пойдёт семимильными (ой, семикилометровыми, конечно, так скрепнее будет) шагами. Как говорится, отрицательное развитие — тоже развитие! ))
Побольше бы таких советов, заветов и прогнозов. Глядишь, ничего и делать не придётся — всё само наладится...
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:52
Мостовой, Ловчев.. с дна спортивной аналитики постучали
makkie
makkie
сегодня в 11:36
Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец
_____________________________

О, да!
Побольше бы в РПЛ Оренбургов, влетающих Зениту со счётом 0-8, да и у Факела в составе сплошь возрастные дядьки. Что тут ставить в пример и чему радоваться?
Ну уедут легионеры. В Спартаке будут бегать рассказовы, в Зените - адамовы, в Локо - магкеевы, в цска - набабкины. Кому от этого легче? Уровень чемпионата моментально упадёт, можно даже не сомневаться.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:33
Ну почему же... Надо совсем а потом уже брать и не за космические деньги, как малколма. Ну а не захотят так не помрем.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:22
Совсем отказываться наверное не надо, а вот подчистить точно требуется.
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