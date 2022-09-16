Ловчев призвал российский спорт отказаться от иностранцев

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что российскому спорту нужно отказаться от иностранцев.

В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу: зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас!

Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы!