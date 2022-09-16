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Комличенко: «Харизма из Карпина прёт. Он не любит проигрывать»

сегодня, 10:52

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением об игре под руководством Валерия Карпина.

Харизма из Карпина прёт, настрой передаётся всем. Вообще не любит проигрывать, во всё на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать ― Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моём топе ― и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

Главный хайлайт с ним? Перед «Локомотивом» в этом сезоне. Я не буду пересказывать разговор, но он мне сказал шесть слов – и я очень жёстко настроился, просто моментально перезагрузился и переключился. Для этого хватило шести слов.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:15, ред.
Дружище, а ты ещё не насмотрелся?

По-моему , как раз с Ростовом Карпин и показал свой тренерский уровень
Может я не прав, ну думаю и качество игры и результаты Ростова при Карпине значительно выше, чем их финансовые возможности и подбор игроков
Boricku
Boricku
сегодня в 11:29
Волеру Карпова в Челси надо, заместо тухлого.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:10
Посмотрим на Ростов... на одной харизме далеко не уедешь...
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 10:59
"Не забьёшь - сядешь на лавку, еп". Как раз 6 слов)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:54
Рано или поздно осечка случится.
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