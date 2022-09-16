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Данни о матче «Динамо» — «Зенит»: «Это будет потрясающая игра»

сегодня, 15:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни порассуждал о предстоящем матче команд в 10-м туре РПЛ.

Это будет потрясающая игра между двумя великими командами. «Зенит» — лучшая команда чемпионата, «Динамо» — команда с лучшей молодежью в лиге. Жду красивый футбол.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 18:02, ред.
Ожидание этого матча вызывает у меня несколько противоречивые чувства.

Противоречия вызывает, в первую очередь, Динамо. Вот если бы прошлогоднее Динамо вернуть в этот матч - был бы уверен, что зрелище было бы шикарное. А нынешнее Динамо немного не то.

Нет, оно не стало слабее, но стало менее задорное, менее куражное, менее бесшабашное, если так можно сказать. Но может быть это даже и лучше в матче против Зенита - бежать на Зенит с открытым забралом тут уж точно не стоит.

И Зенит вызывает интерес - "приземлил" ли его матч в Самаре, или команда продолжает думать, что в этом сезоне они вне конкуренции? В целом зрелища от матча не жду, а вот ответы на некоторые вопросы надеюсь получу.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:07
Будем посмотреть на это зрелище...:)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:00
НЕ факт.Но желательно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:56
Всяко может быть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:38
Хотелось бы
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