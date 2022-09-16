Данни о матче «Динамо» — «Зенит»: «Это будет потрясающая игра»

Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни порассуждал о предстоящем матче команд в 10-м туре РПЛ.
Это будет потрясающая игра между двумя великими командами. «Зенит» — лучшая команда чемпионата, «Динамо» — команда с лучшей молодежью в лиге. Жду красивый футбол.
Противоречия вызывает, в первую очередь, Динамо. Вот если бы прошлогоднее Динамо вернуть в этот матч - был бы уверен, что зрелище было бы шикарное. А нынешнее Динамо немного не то.
Нет, оно не стало слабее, но стало менее задорное, менее куражное, менее бесшабашное, если так можно сказать. Но может быть это даже и лучше в матче против Зенита - бежать на Зенит с открытым забралом тут уж точно не стоит.
И Зенит вызывает интерес - "приземлил" ли его матч в Самаре, или команда продолжает думать, что в этом сезоне они вне конкуренции? В целом зрелища от матча не жду, а вот ответы на некоторые вопросы надеюсь получу.
Противоречия вызывает, в первую очередь, Динамо. Вот если бы прошлогоднее Динамо вернуть в этот матч - был бы уверен, что зрелище было бы шикарное. А нынешнее Динамо немного не то.
Нет, оно не стало слабее, но стало менее задорное, менее куражное, менее бесшабашное, если так можно сказать. Но может быть это даже и лучше в матче против Зенита - бежать на Зенит с открытым забралом тут уж точно не стоит.
И Зенит вызывает интерес - "приземлил" ли его матч в Самаре, или команда продолжает думать, что в этом сезоне они вне конкуренции? В целом зрелища от матча не жду, а вот ответы на некоторые вопросы надеюсь получу.