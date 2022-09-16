Карпукас: «Нам очень нужны очки»

Футболист «Локомотива» рассказал о победе над «Краснодаром» в матче Кубка России.

Почему вышли основой? У нас такая ситуация, что нам нужна победа всегда. Поэтому выставляется основной состав. У нас все готовы начинать с первых минут, у нас хорошая атмосфера.

Победа есть победа. Это всегда положительные эмоции. Нам очень нужны очки. Это только первая победа, будем смотреть к концу первой половины. Это только начало, надеюсь.