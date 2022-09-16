Карпукас: «Нам очень нужны очки»

Футболист «Локомотива» Артур Карпукас рассказал о победе над «Краснодаром» в матче Кубка России.
Почему вышли основой? У нас такая ситуация, что нам нужна победа всегда. Поэтому выставляется основной состав. У нас все готовы начинать с первых минут, у нас хорошая атмосфера.
Победа есть победа. Это всегда положительные эмоции. Нам очень нужны очки. Это только первая победа, будем смотреть к концу первой половины. Это только начало, надеюсь.
вот такая у нас ситуевина:
У кого есть очки-мне продайте:
Близорукость ,+8,для чтения...
вот такая у нас ситуевина:
У кого есть очки-мне продайте:
Близорукость ,+8,для чтения...
У Локо два таких состава, но проблема в том, что они оба вторые составы, а первого судя по игре пока нет.
У Локо два таких состава, но проблема в том, что они оба вторые составы, а первого судя по игре пока нет.
Вот теперь мы точно победим !)
Вот теперь мы точно победим !)
После двух побед 3:0 и 5:1 я тоже надеялся, что это было начало... а потом почётное 11е место).
После двух побед 3:0 и 5:1 я тоже надеялся, что это было начало... а потом почётное 11е место).