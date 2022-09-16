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Карпукас: «Нам очень нужны очки»

сегодня, 12:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Футболист «Локомотива» Артур Карпукас рассказал о победе над «Краснодаром» в матче Кубка России.

Почему вышли основой? У нас такая ситуация, что нам нужна победа всегда. Поэтому выставляется основной состав. У нас все готовы начинать с первых минут, у нас хорошая атмосфера.

Победа есть победа. Это всегда положительные эмоции. Нам очень нужны очки. Это только первая победа, будем смотреть к концу первой половины. Это только начало, надеюсь.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:23, ред.
Вот такая у нас печалька,
вот такая у нас ситуевина:
У кого есть очки-мне продайте:
Близорукость ,+8,для чтения...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:05, ред.
А Локо может себе позволить играть вторым составом?
У Локо два таких состава, но проблема в том, что они оба вторые составы, а первого судя по игре пока нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:57
Значит в чемпионате проиграют....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:48
Карпукас: «Нам очень нужны очки»


Вот теперь мы точно победим !)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:42
Это только начало, надеюсь.(с)
После двух побед 3:0 и 5:1 я тоже надеялся, что это было начало... а потом почётное 11е место).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:28
Всем они нужны.
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