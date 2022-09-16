Гранат: «Удача должна быть на стороне „Динамо“, чтобы обыграть „Зенит“»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Хочется увидеть яркий и динамичный футбол. В чем шансы «Динамо»? Удача должна быть на их стороне. «Динамо» должно сыграть очень дисциплинированно и с большой самоотдачей, потому что мотивированный «Зенит» — совсем другая команда.

«Зенит» — фаворит матча? Да, конечно, как и для всех. Только динамовцы считают иначе.