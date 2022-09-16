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Гранат: «Удача должна быть на стороне „Динамо“, чтобы обыграть „Зенит“»

сегодня, 13:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Хочется увидеть яркий и динамичный футбол. В чем шансы «Динамо»? Удача должна быть на их стороне. «Динамо» должно сыграть очень дисциплинированно и с большой самоотдачей, потому что мотивированный «Зенит» — совсем другая команда.

«Зенит» — фаворит матча? Да, конечно, как и для всех. Только динамовцы считают иначе.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:32
С Удачей представители "Газпрома" уже договорились.
ЗавАН
ЗавАН
сегодня в 15:17
Со Спартаком ставили Автобус, а тут надо Бронепоезд. Только и это не спасёт, Умярова в Зените нет.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:02
Одной удачи мало, нужно чудо!
Capral
Capral
сегодня в 14:54
Сколько же все-таки недругов у ДИНАМО. И хоть бы ктонибудь из них в футболе разбирался....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:27
Хочется верить, что динамики отнимут у зенита очки.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:11
Вова! Помимо удачи - должна быть ещё мотивация к Победе...
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:01
Динамо обязательно обыграет Зенит, если:
1. Малком, Барриос, Вендел и Клаудиньо разом, одним махом все начнут откатывать мячи назад как это делает Умяров;
2. Если у Динамо будут залетать такие голы как в третьем туре Факелу (второй - от Смолова и третий - супер автогол от защитника воронежцев Чернова);
3. Если вратари Зенита будут выбивать свободный удар из своей штрафной прямо на ожидающую весёлую компанию Ф.Смолова с последующим быстрым розыгрышем таких подарков судьбы (как первый гол в кубковой игре с Ахматом);
4. Если у Динамо, как обычно, будет залетать в ворота соперников всё, что катится. И не будет залетать только квадратное;
5. Ну и если Лаксальт таким же манером (как в пп.1-4) сам забьет Зениту парочку-другую голов....

Если всё это срастется, Динамо с его то самой счастливой в лиге фортуной у удачей точно победит....:)))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:53
В том состоянии,в котором перед нами предстало "Динамо" нового тренера,можно мечтать о ничьей,как компенсации утерянных позиций. По мне,так команда не выглядит монолитом,слаженным механизмом и не обладает нужным запасом сил и мастерства,необходимого для 100 минут игры с хехемоном.На удачу рассчитывать -себя подвести.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:42
Может ничейку зацепят!
Гость
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