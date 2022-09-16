Гранат: «Удача должна быть на стороне „Динамо“, чтобы обыграть „Зенит“»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Зенита».
Хочется увидеть яркий и динамичный футбол. В чем шансы «Динамо»? Удача должна быть на их стороне. «Динамо» должно сыграть очень дисциплинированно и с большой самоотдачей, потому что мотивированный «Зенит» — совсем другая команда.
«Зенит» — фаворит матча? Да, конечно, как и для всех. Только динамовцы считают иначе.
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
1. Малком, Барриос, Вендел и Клаудиньо разом, одним махом все начнут откатывать мячи назад как это делает Умяров;
2. Если у Динамо будут залетать такие голы как в третьем туре Факелу (второй - от Смолова и третий - супер автогол от защитника воронежцев Чернова);
3. Если вратари Зенита будут выбивать свободный удар из своей штрафной прямо на ожидающую весёлую компанию Ф.Смолова с последующим быстрым розыгрышем таких подарков судьбы (как первый гол в кубковой игре с Ахматом);
4. Если у Динамо, как обычно, будет залетать в ворота соперников всё, что катится. И не будет залетать только квадратное;
5. Ну и если Лаксальт таким же манером (как в пп.1-4) сам забьет Зениту парочку-другую голов....
Если всё это срастется, Динамо с его то самой счастливой в лиге фортуной у удачей точно победит....:)))))
1. Малком, Барриос, Вендел и Клаудиньо разом, одним махом все начнут откатывать мячи назад как это делает Умяров;
2. Если у Динамо будут залетать такие голы как в третьем туре Факелу (второй - от Смолова и третий - супер автогол от защитника воронежцев Чернова);
3. Если вратари Зенита будут выбивать свободный удар из своей штрафной прямо на ожидающую весёлую компанию Ф.Смолова с последующим быстрым розыгрышем таких подарков судьбы (как первый гол в кубковой игре с Ахматом);
4. Если у Динамо, как обычно, будет залетать в ворота соперников всё, что катится. И не будет залетать только квадратное;
5. Ну и если Лаксальт таким же манером (как в пп.1-4) сам забьет Зениту парочку-другую голов....
Если всё это срастется, Динамо с его то самой счастливой в лиге фортуной у удачей точно победит....:)))))