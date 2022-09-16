Червиченко: «Даже ничья для „Локомотива“ это ещё один шаг назад»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в «Локомотиве».

Каждый провал «Локомотива» — это трагедия для болельщиков и ещё более масштабный позор для руководства. Положительный результат в предстоящем дерби с «Спартаком» может хоть как-то спасти репутацию «Локомотива».

То, что руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба ещё как минимум полгода назад, это бесспорно. Ещё когда они уволили Николича. Команда играет все хуже и хуже, но этих ребят не увольняют. Я не знаю, в чем проблема, может быть, какие-то личные отношения. Но это люди, которые засиделась уже очень давно, и смена которых не просто назрела, она запоздала. Поэтому мне кажется, даже ничья для «Локомотива» это ещё один шаг назад.