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Червиченко: «Даже ничья для „Локомотива“ это ещё один шаг назад»

сегодня, 14:39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в «Локомотиве».

Каждый провал «Локомотива» — это трагедия для болельщиков и ещё более масштабный позор для руководства. Положительный результат в предстоящем дерби с «Спартаком» может хоть как-то спасти репутацию «Локомотива».

То, что руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба ещё как минимум полгода назад, это бесспорно. Ещё когда они уволили Николича. Команда играет все хуже и хуже, но этих ребят не увольняют. Я не знаю, в чем проблема, может быть, какие-то личные отношения. Но это люди, которые засиделась уже очень давно, и смена которых не просто назрела, она запоздала. Поэтому мне кажется, даже ничья для «Локомотива» это ещё один шаг назад.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:47
Если не знать прошлое Червиченко, то может создаться впечатление, что он раньше был президентом или владельцем Локомотива
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:10
Дойче ягдкоманда выполняет свою миссию на отлично.Может,продать обесцененную команду хотят?Как в Лукойле-самим себе???
drug01
drug01
сегодня в 14:55
Это точно
ngufz22fxcun
ngufz22fxcun
сегодня в 14:51
Не твоё червячье дело
Гость
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