Силкин: «Пока не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в „Динамо“».

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».
Нас ждет суперигра? Не думаю. Могу лишь сказать, что «Зенит» — суперкоманда, а во что играет сейчас «Динамо» я лично не понимаю. Они могут обыграть «Спартак», а затем упустить очки против «Нижнего Новгорода». Команде Йокановича не хватает стабильности. Понятно, что от футбола Шварца они отошли, но пока и не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в «Динамо». «Зенит» — фаворит этого матча, они будут играть в свой футбол. В Москву они едут за победой. «Динамо» будет очень непросто.
До прихода Силкина Динамо шло на втором месте и уверенно вышло в финал кубка. После прихода - остались вообще без медалей и проиграли финал.
С задачей Силкин справился блестяще: нужно было утопить команду, потому что мешалась под ногами более статусных конкурентов и он ее выполнил.
До прихода Силкина Динамо шло на втором месте и уверенно вышло в финал кубка. После прихода - остались вообще без медалей и проиграли финал.
С задачей Силкин справился блестяще: нужно было утопить команду, потому что мешалась под ногами более статусных конкурентов и он ее выполнил.
На мой субъективный взгляд, команда которой руководил Шварц , была намного живей в плане игры. У молодых футболистов горели глаза, они играли с любым соперником как говорится с открытым забралом . Показывали искрамётный футбол с множеством голевых моментов. А сейчас даже не видно этих парней , быстрого думающего Захаряна с Тюкавиным и Фоминым . Иоканович разбил эти связки , которые давали результат и эффективность в атаке . Я например тоже невижу , что хорошего принёс в игру команды новый тренерский штаб во главе с Иокановичем . Что команда начала больше забивать и меньше пропускать, так нет . Стала больше ничейных результатов и тусклой невзрачной игры, что в атаке, что в защите. И если сравнивать Шварца и Иокановича , то на мой опять же субъективный взгляд, Шварц был куда намного эффективней в своих действиях с командой и результатом и самой игрой. Опять же, спорить ни с кем не собираюсь, это моё субъективное мнение. Всем Добра !
На мой субъективный взгляд, команда которой руководил Шварц , была намного живей в плане игры. У молодых футболистов горели глаза, они играли с любым соперником как говорится с открытым забралом . Показывали искрамётный футбол с множеством голевых моментов. А сейчас даже не видно этих парней , быстрого думающего Захаряна с Тюкавиным и Фоминым . Иоканович разбил эти связки , которые давали результат и эффективность в атаке . Я например тоже невижу , что хорошего принёс в игру команды новый тренерский штаб во главе с Иокановичем . Что команда начала больше забивать и меньше пропускать, так нет . Стала больше ничейных результатов и тусклой невзрачной игры, что в атаке, что в защите. И если сравнивать Шварца и Иокановича , то на мой опять же субъективный взгляд, Шварц был куда намного эффективней в своих действиях с командой и результатом и самой игрой. Опять же, спорить ни с кем не собираюсь, это моё субъективное мнение. Всем Добра !