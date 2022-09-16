Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Силкин: «Пока не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в „Динамо“»

сегодня, 12:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Нас ждет суперигра? Не думаю. Могу лишь сказать, что «Зенит» — суперкоманда, а во что играет сейчас «Динамо» я лично не понимаю. Они могут обыграть «Спартак», а затем упустить очки против «Нижнего Новгорода». Команде Йокановича не хватает стабильности. Понятно, что от футбола Шварца они отошли, но пока и не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в «Динамо». «Зенит» — фаворит этого матча, они будут играть в свой футбол. В Москву они едут за победой. «Динамо» будет очень непросто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Данни о матче «Динамо» — «Зенит»: «Это будет потрясающая игра»
Сегодня, 15:30
Червиченко: «Даже ничья для „Локомотива“ это ещё один шаг назад»
Сегодня, 14:39
Комличенко: «Карпин нам говорит: „Наша задача ― не вылететь“»
Сегодня, 14:25
Гранат: «Удача должна быть на стороне „Динамо“, чтобы обыграть „Зенит“»
Сегодня, 13:41
Трошечкин: «Нужно выкарабкаться из этой психологической ямки»
Сегодня, 13:14
Карпукас: «Нам очень нужны очки»
Сегодня, 12:20
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:15
У команды закончились силы. А поскольку, у ГТ ДИНАМО не было футбольной идеи, а был только прессинг на уме- итог вполне закономерен. ДИНАМО долгое время шло в лидерах по многим причинам. Первая- полное отсутствие конкуренции. ЦСКА, Локо, Краснодар, Спартак, и даже Ростов- не играли так, как должны были играть, что значительно облегчило задание шварцу. Второе- огромная помощь арбитров!!! Едва-ли не в каждой игре судейские ошибки, как на пример с Уфой в двух играх, с Ростовом в Москве, в Сочи, ну и конечно- футбольное УБИЙСТВО в Краснодаре!!!!!!! Вот, главные причины того, что команда долгое время была в числе лидеров. Ни о какой гениальности шварца и речи быть не может!!!
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 14:05
Он не топил её. Просто, Силкин, очень ограниченный тренер с узким футбольным мышлением. Да, поначалу, в 2011, ДИНАМО блистало, показывало яркую атакующую игру, громило соперников, даже уровня ЦСКА. Но потом, приехал Бердыев, и показал, что ДИНАМО Силкина- это всего лишь красивая обёртка, а внутри пустота. Именно после этой игры, ДИНАМО начало стремительно катиться вниз. Нечто похожее, случилось с ДИНАМО шварца. Но, если у Силкина, все-таки, присутствовала мысль в игре, благодаря Воронину и Семшову, то в ДИНАМО шварца, мысли не было, все бежали вперед, прессинговали, пока были силы. Уже после месяца работы шварца в ДИНАМО, я сказал: как только у команды закончатся силы, она начнет катиться вниз. Так и случилось.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
Если бы у молодых пацанов Динамо во главе с Шварцем была, как ты говоришь бестолковая игра при полном отсутствии мыслей. То как же она шла почти весь сезон в одном из лидеров чемпионата России. И только в конце сезона, молодая команда подсела , не выдержала просто на весь сезон свои силы . И то , этому есть объективные причины, - это молодость и элементарное отсутствии опыта. Динамо на тот момент была вместе с Крыльями самой молодой командой в РПЛ. И требовать от них чего-то выдающегося и сверхъестественного, просто несерьёзно.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:48
Игорь, я тоже ничего не собираюсь доказывать. У нас полярные взгляды на футбол. Если тебе нравится бестолковая беготня при полном отсутствии мысли на поле- это твоё право. Не смею запретить. Чем закончится работа Йокановича, мы не знаем, а вот как закончил шварц- всем известно. Будь здоров!
Capral
Capral
сегодня в 13:42
По поводу горящих глаз Захаряна и Тюкавина. Они действительно горели, сначала, когда пацаны только ворвались так ярко в большой футбол. Но за два года, у них не было творческого роста- они деградировали, и вот сейчас, мы видим, чем закончилась работа шварца.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41
Теперь ты эту концовку ставишь везде во главе ВСЕГО !))) Мне игра во главе Шварца нравилась намного больше, чем то что я вижу сейчас. И спорить больше не собираюсь. Это моё субъективное мнение. Спасибо тебе дружище за понимание.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:33
Особенно концовка чемпионата показала всё величие шварца. Да разве только это....
Capral
Capral
сегодня в 13:30
Силкин одного не понимает, прежде, чем строить новую команду, Йоканович ломает всю ту мерзость, которую наворотил предыдущий шабашник-вредитель!!!!!!! Всю ту плесень и сырость, которую оставил физрук- надо вышвырнуть вон и строить современную команду!!! Да, никто не ждет чуда в игре с Зенитом. Все понимают, что Питер сильнее и намного. Но, достойно сыграть- ДИНАМО обязано!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:28
Болельщики "Зенита",
фальшфейеры готовьте,
и ваша карта бита,
и снова всё непросто.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:26
Силкин: «Пока не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в „Динамо“».
На мой субъективный взгляд, команда которой руководил Шварц , была намного живей в плане игры. У молодых футболистов горели глаза, они играли с любым соперником как говорится с открытым забралом . Показывали искрамётный футбол с множеством голевых моментов. А сейчас даже не видно этих парней , быстрого думающего Захаряна с Тюкавиным и Фоминым . Иоканович разбил эти связки , которые давали результат и эффективность в атаке . Я например тоже невижу , что хорошего принёс в игру команды новый тренерский штаб во главе с Иокановичем . Что команда начала больше забивать и меньше пропускать, так нет . Стала больше ничейных результатов и тусклой невзрачной игры, что в атаке, что в защите. И если сравнивать Шварца и Иокановича , то на мой опять же субъективный взгляд, Шварц был куда намного эффективней в своих действиях с командой и результатом и самой игрой. Опять же, спорить ни с кем не собираюсь, это моё субъективное мнение. Всем Добра !
Capral
Capral
сегодня в 13:24, ред.
Ну зато в какой футбол играл Силкин все помнят. После фееричной осени 2011, последовал позор в 2012 и отставка. В какой футбол должен сейчас играть Йоканович, если он пришел в убитую команду с потерей 7 игроков основы?! Вливаются новые игроки, которым нужно сыграться. И вообще, как можно рассуждать о стиле или направлении игры ДИНАМО после девяти туров?! Конечно, будут взлеты и падения, будут спады в игре- это нормально во время строительства новой команды. Даже в построенный дом, тоже, сразу жильцов не вселяют....
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:18, ред.
А Силкин может ответить какой футбол хотел поставить Силкин в сезоне 2011/12?

До прихода Силкина Динамо шло на втором месте и уверенно вышло в финал кубка. После прихода - остались вообще без медалей и проиграли финал.

С задачей Силкин справился блестяще: нужно было утопить команду, потому что мешалась под ногами более статусных конкурентов и он ее выполнил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:08
Даже затрудняюсь сказать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 