Силкин: «Пока не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в „Динамо“».

Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Нас ждет суперигра? Не думаю. Могу лишь сказать, что «Зенит» — суперкоманда, а во что играет сейчас «Динамо» я лично не понимаю. Они могут обыграть «Спартак», а затем упустить очки против «Нижнего Новгорода». Команде Йокановича не хватает стабильности. Понятно, что от футбола Шварца они отошли, но пока и не видно, какой футбол хочет поставить Йоканович в «Динамо». «Зенит» — фаворит этого матча, они будут играть в свой футбол. В Москву они едут за победой. «Динамо» будет очень непросто.