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Мостовой: «Рад за Черчесова, мы тоже болеем теперь за „Ференцварош“»

сегодня, 17:06
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил победу «Ференцвароша» над «Монако» в Лиге Европы (1:0).

Смотрел игру, предполагал, что она будет тяжёлой — и кто-то в один мяч выиграет. Больше складывалось впечатление в пользу «Монако», но «Ференцварош» начал неплохо и дерзко. Резво начали в первые 15–20 минут, «Ференцварош» хорошо контратаковал, даже владел преимуществом. Во втором тайме «Монако» немного перехватил инициативу, и, как часто бывает, когда «Монако» начал владеть мячом и создавать моменты, «Ференцварош» наказал голом. Потом «Монако» спохватился, мог сравнять, но удача была на стороне «Ференцвароша». Хорошее добывание очков.

Шансы «Ференцвароша» в еврокубках? В целом оцениваю спокойно и стараюсь, чтобы другие оценивали так же. Потому что крик, шум и всё остальное – давайте отодвинем немножко. Вы помните, у нас Руй Витория с беспомощным «Спартаком» занял первое место в группе — никто вообще не рассчитывал. Он шёл на 10-м месте в чемпионате, а в Лиге Европы занимал первое место. Спокойнее надо. Тем более «Ференцварош» как попал в Лигу Европы? Через квалификацию Лиги чемпионов. Не нужно забывать, кому он там уступил. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Рад за Станислава, мы тоже болеем теперь за «Ференцварош», как и за «Монако», потому что там играет Головин. Россиян не так много осталось за рубежом. Но задел хороший в Лиге Европы – шесть очков в первых двух играх.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:01
Мы это кто?
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 18:00
Здравствуйте. Иногда логичнее и справедливее всего выбрать лучшим игрока проигравшей команды.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:56
Мы, Александр II, болеем за Ференцварош!)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:53
"Монако" прокакал матч,а лучшим признан Головин...Странные какие-то эти эуропейцы.По нашим канонам:Кто принёс победу в самом сером матче,тот и лучший.Даже если проспал у бровки 89 минут.
dadrail
dadrail
сегодня в 17:43
Удачи Черчесу!
David Young
David Young ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 17:08
Здравствуйте. Отказано - нужно ещё 1016 комментариев (с момента последнего продления Вы написали менее тысячи комментариев).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:07
Не зря слился из Лиги Европы...
Гость
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