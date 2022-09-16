Д. Билялетдинов: «Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном товарищеском матче национальной команды против сборной Боснии и Герцеговины.

В Боснии не хотят играть против России? Они боятся. Думаю, это неуместно для них. Нам-то все равно — мы прощупываем ситуацию. Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией. Игра действительно может не состояться, а к их решению отношусь очень скептически.

Есть ли смысл настаивать на этой теме? Если руководство футбольной ассоциации Боснии дадут добро на эту игру — одна история. Если начнут сейчас говорить, что нам бы не хотелось, то тогда надо сказать: «Спасибо, найдем другого».