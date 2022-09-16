Гайич: «ЦСКА для меня является вторым домом»

Защитник ЦСКА рассказал бывают ли конфликты между ним и полузащитник . Гайич ранее выступал за «Црвену Звезду», а Зделар — за «Партизан».

По этому поводу с Сашей у нас нет конфликтов и никогда не было. Это мой друг, с которым мы неразлучны с самого детства. Мог ли я перейти в «Спартак»? Знаю, конечно, про дружбу «Црвены» и «Спартака», но я безумно счастлив в ЦСКА . Зачем мне думать о возможном будущем в «Спартаке»? У меня три года контракта с клубом и я сконцентрирован только на армейцах. Всю свою любовь и радость за команду показываю на поле. ЦСКА для меня является вторым домом.