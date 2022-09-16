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Гайич: «ЦСКА для меня является вторым домом»

сегодня, 16:16

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал бывают ли конфликты между ним и полузащитник Сашей Зделаром. Гайич ранее выступал за «Црвену Звезду», а Зделар — за «Партизан».

По этому поводу с Сашей у нас нет конфликтов и никогда не было. Это мой друг, с которым мы неразлучны с самого детства. Мог ли я перейти в «Спартак»? Знаю, конечно, про дружбу «Црвены» и «Спартака», но я безумно счастлив в ЦСКА. Зачем мне думать о возможном будущем в «Спартаке»? У меня три года контракта с клубом и я сконцентрирован только на армейцах. Всю свою любовь и радость за команду показываю на поле. ЦСКА для меня является вторым домом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:07
Ждем от тебя хорошей игры.
Удачи на поле и вне его.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:56
Ожил к седьмому матчу,и слава богу. Так держать.А то сперва невозможно было понять,за что его выбрали.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:29
Вот и хорошо, что второй дом. Хороший защитник, удачных игр ему в ЦСЕА.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:06
Просто такую зарплату он нигде не получал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:42
Молодец, зато искренне.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:39
Ефрейтор Гайич рад любому исходу в Армейском фк ЦСКА..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:22
Ну это все так говорят!
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