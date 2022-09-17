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Самсонов: «Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути»

сегодня, 17:04
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался по поводу победы «автозаводцев» над ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ (1:0).

Не сказал бы, что не дали ничего создать — у ЦСКА были моменты. У нас было несколько хороших выбеганий. Мы же тренируемся, пытаемся что-то исправить, что было до этого. Вообще, неприемлемо проигрывать столько игр и так играть. Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути.

Это всё тренировки, работаем. Терпение и труд всё перетрут. Что изменилось на тренировках? Как мы тренировались, так и тренируемся. Должны же были тренировки когда-то дать свой плод. Думаю, сейчас начали давать свои плоды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:11
Что молодцы,то молодцы.А потом продуете прямым конкурентам на вылет,это как???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:06
Поздравок Торпедо! Раскатали!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:05
Посмотрим , как у вас дальше получится.
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