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Сазонов: «Должны обыграть „Зенит“ и показать, что мы — хозяева Москвы»

сегодня, 12:31

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Сазонов является воспитанником «Зенита» и отыграл за клуб один матч, выйдя на замену против «Тамбова» 16 мая 2021 года.

«Зенит» реально победить. Как? Хорошо играть в футбол. От 8:0 никаких эмоций. Не знаю, насколько в этом результате заслуги «Зенита». Может, там «Оренбург» предоставил им возможность забить восемь… Мы им такой возможности не предоставим. Будет интересно, да ещё и играем дома. Должны показать — мы хозяева в Москве.

Для меня это особенный матч, так как я воспитанник «Зенита»: был там 14 лет, стал чемпионом. Очень надеюсь, что сыграю, а мы — победим. Я принял правильное решение, когда перешёл из «Зенита» в «Динамо». Никому ничего доказывать не надо, только самому себе. Надо хорошо сыграть всей командой, даже больше чем на 100%. И победить, конечно».

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:45
Из 20 лет жизни 14 в Зените. И после этого такие слова? Парень, ты ещё сам себе не хозяин, а уже на Москву замахнулся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:46
Флаг им в руки!
Capral
Capral
сегодня в 14:42
Лучше бы он этого не говорил.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:08
Какой то каламбур, от хозяина Москвы.))
YVG
YVG
сегодня в 14:03, ред.
Как бы не пришлось опять крупно опозориться на своем поле, как цска или спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:58
Я думаю каждый житель страны интересующийся футболом пожелает удачи динамикам.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 13:46
О как обиженный грузин заговорил. Заиграть не получилось, классом не вышел и злобу затаил на бывший клуб. Смотри как бы с разгромом не проиграли, Зенит не будет дублем играть как с крыльями
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:15
Как бы Саба-буба не дали дуба. Хозяевами Москвы себя поименовали,осталось посмотреть,хозяева-ли вы своих слов.
Варвар7
Варвар7 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 13:12
Вы имеете ввиду 7- 1 в пользу хозяев поля ? ( первые по протоколу пишутся хозяева поля),
Izmar
Izmar
сегодня в 13:08
Смешно сказал и только.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 13:08
Зенит такой
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:06
Хозяева Москвы? Ха! А он прикольный этот Сазонов!
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Увы, но мя, ч квадратний а поле круглое
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:04
7-1 не меньше.
Варвар7
Варвар7 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 12:58
Согласен с Вами, но есть одно но - это футбол, мяч круглый, поле прямоугольное, всё может быть!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:58
Сегодня Зенит покажет кто в Москве претендует на должность "хозяина"!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:44
И тут Остапа понесло.)
…если убрать всех латиносов, то какой-то шанс появится
Но все легионеры уже в Москве со вчерашнего дня и находятся в отличном настроении. Очень большая разница в классе, это как разные весовые категории в борьбе и боксе.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:43, ред.
Удчи сегодня в матче! Должна быть только победа!
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