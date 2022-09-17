Мостовой: «Победа „Торпедо“ над ЦСКА — случайность»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча десятого тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА (1:0)
«Обалдеть. Я удивлён, это сенсация. Максимум, что я предполагал — это то, что „Торпедо“ может отнять у ЦСКА очки после победы в Кубке России. ЦСКА вроде бы отдыхал. Результатом я удивлён.
Но у нас всё выравнивается. Чемпионат в целом выравнивается. Нельзя сказать, что „Торпедо“ прямо изменилось. Просто такие игры бывают. Судя по составам, это можно назвать случайностью в плане проигрыша ЦСКА. Если „Торпедо“ будет набирать очки с командами вроде „Урала“, „Ахмата“ и так далее, то это неслучайно, потому что они мало чем отличаются», — сказал Мостовой.
Кто умеет тот делает, кто не умеет - тот учит, кто не умеет учить, тот учит как надо учить)
Кто умеет тот делает, кто не умеет - тот учит, кто не умеет учить, тот учит как надо учить)
Торпедо должно было ещё забивать
Торпедо должно было ещё забивать