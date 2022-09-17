Мостовой: «Победа „Торпедо“ над ЦСКА — случайность»

1663421579

сегодня, 16:32

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча десятого тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА (1:0)

«Обалдеть. Я удивлён, это сенсация. Максимум, что я предполагал — это то, что „Торпедо“ может отнять у ЦСКА очки после победы в Кубке России. ЦСКА вроде бы отдыхал. Результатом я удивлён.