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Мостовой: «Победа „Торпедо“ над ЦСКА — случайность»

сегодня, 16:32
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча десятого тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА (1:0)

«Обалдеть. Я удивлён, это сенсация. Максимум, что я предполагал — это то, что „Торпедо“ может отнять у ЦСКА очки после победы в Кубке России. ЦСКА вроде бы отдыхал. Результатом я удивлён.

Но у нас всё выравнивается. Чемпионат в целом выравнивается. Нельзя сказать, что „Торпедо“ прямо изменилось. Просто такие игры бывают. Судя по составам, это можно назвать случайностью в плане проигрыша ЦСКА. Если „Торпедо“ будет набирать очки с командами вроде „Урала“, „Ахмата“ и так далее, то это неслучайно, потому что они мало чем отличаются», — сказал Мостовой.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:16
А говорили, что ЦСКА соперник Зенита.... Бред.
trtu99
trtu99
сегодня в 17:38
Видя этот результат, отчетливо понимаешь, что победа над Краснодаром благодаря трем пенальти, это не сенсация и не случайность. У кого интересно хватило ума из трех южных команд из первой пятёрки, очки отобрать именно у Краснодара, который единственный частный клуб из топ 5.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:15
Далеко не всегда так, но определённая закономерность есть.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:09
Молодец,возьмут скаутом в ЦСКА.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:09
ЭХсперт...
Кто умеет тот делает, кто не умеет - тот учит, кто не умеет учить, тот учит как надо учить)
протон
протон
сегодня в 16:57
Если бы проиграл Спартак, то сказал бы, что это закономерность и ничего удивительного
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:57
Случайность -это когда понос в штанах .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:57
Это досадная случайность
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:42
Теперь понятно кто заголовки придумывает.
Торпедо должно было ещё забивать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:39
Вылез царек
Гость
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