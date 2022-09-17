Ловчев: «Сын говорит, что Эшуорт проходимец»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятное назначение на пост спортивного директора московского клуба.

Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают. Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана. Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду.