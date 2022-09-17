Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ловчев: «Сын говорит, что Эшуорт проходимец»

сегодня, 15:49

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают. Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана. Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин: «Нас ждёт интересный матч, и не скажу, что „Зенит“ – фаворит»
Сегодня, 18:58
Радченко: «„Динамо“ не даст свободно действовать „Зениту“ в середине поля»
Сегодня, 18:05
Кузнецов: «Магия „Лужников“ для „Торпедо“? Нет, никакой магии нет»
Сегодня, 17:31
Гришин: «ЦСКА играл намного лучше, но не повезло»
Сегодня, 17:19
Геркус: «Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить»
Сегодня, 17:14
Самсонов: «Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути»
Сегодня, 17:04
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:03
Федун ушёл, а приколы остались
протон
протон
сегодня в 16:58
Как пишет казахское «Время», на Пола Эшуорта в Казахстане завели уголовные дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Как установило следствие, Эшуорт зарабатывал деньги на продаже игроков. Подписывал в «Астану» непонятных футболистов на невыгодных для клуба условиях, а потом продавал в Европу — и брал часть от прибыли себе в карман. Так случилось с Марином Аничичем. В 2019-м году его контракт с «Астаной» продлили, но прописали «особые условия» в случае его продажи в Европу. В скором времени, Аничич уехал в Турцию, а Эшуорт потребовал свой процент от сделки, хотя по правилам ФИФА, должностное лицо не имеет право отдельно зарабатывать на футболистах.

В итоге, по данным департамента полиции Нур-Султана, менеджер получил от клуба свыше 63 миллионов тенге. Около 8 млн рублей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:58
Уже прокомментировал . ))
7ku34y76ktsh
7ku34y76ktsh
сегодня в 16:51
и чего тогда трепаться...
Bastardo
Bastardo
сегодня в 16:42
Сам не знаю, кто такие эти Ловчевы, но мой племянник сказал, что сынок играл за Женис из Астаны, а ФК Астана, где работал Пол Эшуорт, это совсем другой клуб. Не говоря уже о том, что один играл в начале века, а другой работал там в начале 20го года. И ещё какая-то бабка у подъезда мне сказала, что лежала с Ловчевым в одной психушке и одним диагнозом
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:56
Значит идёт на правильное место,эшуорт побери!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:53
Думаю сын знает что говорит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 