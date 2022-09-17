Ловчев: «Сын говорит, что Эшуорт проходимец»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают. Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана. Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду.
Как установило следствие, Эшуорт зарабатывал деньги на продаже игроков. Подписывал в «Астану» непонятных футболистов на невыгодных для клуба условиях, а потом продавал в Европу — и брал часть от прибыли себе в карман. Так случилось с Марином Аничичем. В 2019-м году его контракт с «Астаной» продлили, но прописали «особые условия» в случае его продажи в Европу. В скором времени, Аничич уехал в Турцию, а Эшуорт потребовал свой процент от сделки, хотя по правилам ФИФА, должностное лицо не имеет право отдельно зарабатывать на футболистах.
В итоге, по данным департамента полиции Нур-Султана, менеджер получил от клуба свыше 63 миллионов тенге. Около 8 млн рублей.
Как установило следствие, Эшуорт зарабатывал деньги на продаже игроков. Подписывал в «Астану» непонятных футболистов на невыгодных для клуба условиях, а потом продавал в Европу — и брал часть от прибыли себе в карман. Так случилось с Марином Аничичем. В 2019-м году его контракт с «Астаной» продлили, но прописали «особые условия» в случае его продажи в Европу. В скором времени, Аничич уехал в Турцию, а Эшуорт потребовал свой процент от сделки, хотя по правилам ФИФА, должностное лицо не имеет право отдельно зарабатывать на футболистах.
В итоге, по данным департамента полиции Нур-Султана, менеджер получил от клуба свыше 63 миллионов тенге. Около 8 млн рублей.