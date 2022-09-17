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Федотов — о поражении от «Торпедо»: «Ответственность сто процентов на мне»

сегодня, 16:54
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение клуба в матче против «Торпедо» (0:1) в десятом туре РПЛ.

Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:11
ЦСКА уже выиграл до матча, поэтому и проср.ли!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Я думаю в ситуации, когда Баха не забил, мы бы с тобой даже сейчас не промахнулись бы. Там и бить то не надо, просто поставь ногу и все. Психология!!
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:35
Карраскаль уже три матча не играет,а его всё превозносят.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:34
Теперь вопросов русской футбольной интеллигенции стало четыре :
1.Кто виноват?
2.Что делать?
3.Где мои очки?
4.Где очки команды?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:32
Футбол смотрел на стадионе, всё красиво и зрелишно но всем уже известно, что ни одного соперника недоценивать нельзя уже сколько раз футбольный бог наказывал за вальяжность а нашим этого не понять, рад за торпедовцев а нашим эти три очка ещё аукнется.
112910415
112910415
сегодня в 18:18
С настроем не получилось
6nfnnn2hbfap
6nfnnn2hbfap
сегодня в 17:38
Надо принять это к игре
isamsn
isamsn
сегодня в 17:32
Фарт отпугивать опасно и наказуемо, что и произошло в сегодняшнем матче. Раслабленность и соплежуйство уже прослеживалось в кубковом матче. Выводов сделано небыло. Нужно плотно работать над реализацией моментов и быстротой принятия решений в штрафной соперника.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:25
Вот это слова настоящего тренера...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:22
Моментов то и хороших подходов было достаточно, но уж больно много суетились, особенно после пропущенного гола. реализация моментов как была аховая , так и осталась.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:15
Не совсем так. Все дружно решили, что можно выиграть легко и непринуждённо. Настроили себя на лёгкую прогулку. И те кто на поле вышел и те, кто на лавке остался. Вальяжномть не прощается. Я уже через 10 мин после начала написал что ЦСКА не выиграет. Профессиональный футболист должен уметь сам себя настраивать, без нпкаски тренера. Психологический проигрыш. Наверное все справежливо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:02
С составом Федотов явно не угадал, не все были хорошо готовы к этому матчу, тут явный просчет тренера, да и с заменами начудил.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:58
Ответственность полностью взяли на себя торпедовцы! Браво!
протон
протон
сегодня в 16:57
Медина слаб технически, Караскалю не с кем обыграться, обострить позицию. Не говоря уже о наконечнике, которого нет.
Про качественные игроки быстрее думают и быстрее распоряжаются мячом, принимая его, они уже знают, где должен быть игрок атаки, а там его нет в наших реалиях, приходится тормозить и ждать, пока он добежит, если вообще побежит, жаль Языджи не продлили, как бы пригодился сейчас, одним пасом мог рассечь оборону или положить штрафной, а по недооценке, вы же видели, как ужасно первый тайм провели, играли спустя рукава.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:55
Это роль тренера
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