Федотов — о поражении от «Торпедо»: «Ответственность сто процентов на мне»

Главный тренер ЦСКА взял на себя ответственность за поражение клуба в матче против «Торпедо» (0:1) в десятом туре РПЛ .

Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом.