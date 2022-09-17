Пономарев: «ЦСКА безответственно подошел к игре с „Торпедо“»

Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча ЦСКА с «Торпедо» (0:1).

Матч неиспользованных возможностей для армейцев, но дело даже не в этом. Чувствовалось, что команда безответственно подошла к игре. Думали, вероятно, что раз играют с командой, которая занимает последнее место в чемпионате, то 1-2 гола обязательно рано или поздно забьют. Федотов наверняка предупреждал ребят, что выходить собранными и внимательными, но это мало влияет на психологию спортсмена – они самостоятельно должны настраиваться на такие матчи. Пропустили всего один мяч и стали торопиться, а торопливость нужна только при ловле блох. Даже выделить некого из состава ЦСКА в сегодняшнем поединке. Нужно было очень аккуратно и сознательно действовать. Забили бы один мяч и игра пошла бы совсем иначе. Сами виноваты. «Торпедо» же играло очень дисциплинированно, очень правильная постановка игры была у команды.