«Тоттенхэм» победил «Лестер». В матче 8 голов

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вчера, 21:33

«Тоттенхэм» одолел «Лестер» в матче 8-го тура АПЛ (6:2).

«Лисы» открыли счет уже на 6-й минуте — Юри Тилеманс реализовал пенальти. Ответный мяч «шпоры» забили через две минуты — отличился Харри Кейн. Эрик Дайер на 21-й минуте вывел лондонцев вперед. Счет сравнял на 41-й Джеймс Мэддисон. На 47-й минуте «шпоры» вновь вышли вперед — этому поспособствовал мяч Родриго Бентанкура. А затем Хын-Мин Сон оформил хет-трик, отличившись на 73-й, 84-й и 86-й минуте.