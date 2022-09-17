«Тоттенхэм» победил «Лестер». В матче 8 голов

«Тоттенхэм» одолел «Лестер» в матче 8-го тура АПЛ (6:2).
«Лисы» открыли счет уже на 6-й минуте — Юри Тилеманс реализовал пенальти. Ответный мяч «шпоры» забили через две минуты — отличился Харри Кейн. Эрик Дайер на 21-й минуте вывел лондонцев вперед. Счет сравнял на 41-й Джеймс Мэддисон. На 47-й минуте «шпоры» вновь вышли вперед — этому поспособствовал мяч Родриго Бентанкура. А затем Хын-Мин Сон оформил хет-трик, отличившись на 73-й, 84-й и 86-й минуте.
После матча «Тоттенхэм» идет на 2-м месте в АПЛ (17 очков), «Лестер» замыкает таблицу (1 пункт).
Защитники даже не идут в борьбу
Спокойно пробивают дырку на вратах
Безобидный ТТХ видели в Португалии
Роджерс может идти в отставку.
Защитники даже не идут в борьбу
Спокойно пробивают дырку на вратах
Безобидный ТТХ видели в Португалии
Роджерс может идти в отставку.
Казалось бы такой разгромный счет... Правда при 3:2 Лестер кучу моментов не реализовал, а там кто знает как судьба повернулась. Кореец вышел и добил лис, чтобы не мучались в матче да и в АПЛ, наверное тоже. )))
Казалось бы такой разгромный счет... Правда при 3:2 Лестер кучу моментов не реализовал, а там кто знает как судьба повернулась. Кореец вышел и добил лис, чтобы не мучались в матче да и в АПЛ, наверное тоже. )))
Я такой смотрю, Сон давно не забивал, вернее вообще не забивал, думал ждет наверно игру с Сити, но ее перенесли, и тут его прорвало на хет трик с Сити только с Лестером.
PS Если Лестер не уберет Роджерса то вернутся в шип.
Я такой смотрю, Сон давно не забивал, вернее вообще не забивал, думал ждет наверно игру с Сити, но ее перенесли, и тут его прорвало на хет трик с Сити только с Лестером.
PS Если Лестер не уберет Роджерса то вернутся в шип.