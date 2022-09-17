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«Тоттенхэм» победил «Лестер». В матче 8 голов

вчера, 21:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)6 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» одолел «Лестер» в матче 8-го тура АПЛ (6:2).

«Лисы» открыли счет уже на 6-й минуте — Юри Тилеманс реализовал пенальти. Ответный мяч «шпоры» забили через две минуты — отличился Харри Кейн. Эрик Дайер на 21-й минуте вывел лондонцев вперед. Счет сравнял на 41-й Джеймс Мэддисон. На 47-й минуте «шпоры» вновь вышли вперед — этому поспособствовал мяч Родриго Бентанкура. А затем Хын-Мин Сон оформил хет-трик, отличившись на 73-й, 84-й и 86-й минуте.

После матча «Тоттенхэм» идет на 2-м месте в АПЛ (17 очков), «Лестер» замыкает таблицу (1 пункт).

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 00:07
Лестер привёз сам себе пачку голов на ровном месте.
Защитники даже не идут в борьбу
Спокойно пробивают дырку на вратах
Безобидный ТТХ видели в Португалии
Роджерс может идти в отставку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:47
Круто разгромили.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:36
Шикарный футбол ⚽️. Сону респект. 👍✌️😉
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:33
Лучший Сон для Конте...
Zak11
Zak11
вчера в 22:19
Ну Сон конечно лучший азиатский игрок в истории возможно.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:12
сон поимел лис
kspyfnwc5mtk
kspyfnwc5mtk
вчера в 22:05
О да, ну да.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:03
Кто бы мог подумать. 8 мячей.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:02
Ну наконец то Сон забил.
протон
протон
вчера в 22:02
Эх Лестер, жалко (
Казалось бы такой разгромный счет... Правда при 3:2 Лестер кучу моментов не реализовал, а там кто знает как судьба повернулась. Кореец вышел и добил лис, чтобы не мучались в матче да и в АПЛ, наверное тоже. )))
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов ответ Red_team (раскрыть)
вчера в 21:56
Корейку?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:55
Хотел посмотреть футбол, включил - а там хоккей! Не знал, что корейцы так в хоккей играют, Сон 2 шайбы красиво забросил!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:52
Сон проснулся.
Red_team
Red_team
вчера в 21:50
Корейку прям прорвало, то пусто, то густо
DXTK
DXTK
вчера в 21:47
Тоттенхэм мстит от матча к матчу Лестеру за титул 2016 года!!!! 6-2 ну красота же!!!

Я такой смотрю, Сон давно не забивал, вернее вообще не забивал, думал ждет наверно игру с Сити, но ее перенесли, и тут его прорвало на хет трик с Сити только с Лестером.

PS Если Лестер не уберет Роджерса то вернутся в шип.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:46
Сон зверюга🔥
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:40
Роджерс издевается.
Zak11
Zak11
вчера в 21:36
Лестер похоже вылетит. Команда разрушена. Сон молодец, красивый хеттрик!
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