«Барселона» разгромила «Эльче» и возглавила таблицу Ла Лиги

«Барселона» разгромила «Эльче» в матче 6-го тура Ла Лиги (3:0).
Счет открыл Роберт Левандовски на 34-й минуте. Удвоил преимущество команды Мемфис Депай на 41-й. На 48-й минуте поляк оформил дубль.
Гости почти весь матч играли в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил Гонсало Верду. Помимо этого, на 45-й был дисквалифицирован тренер «Эльче» Франсиско Родригес.
После матча «Барселона» лидирует в Ла Лиге (16 очков), «Эльче» замыкает таблицу чемпионата Испании (1 пункт).
PS Конечно рад победе Барселоны всеже с Реалом боремся и голы поляка нужны для этого.
PS Конечно рад победе Барселоны всеже с Реалом боремся и голы поляка нужны для этого.
Мне кажется, этот летчик сам штук 30 "собьёт" за сезон..
Мне кажется, этот летчик сам штук 30 "собьёт" за сезон..
"Везения", "если бы"- всё это не должно быть.
"Везения", "если бы"- всё это не должно быть.
Забитый гол дал команде сил и Барселону уже было не остановить.
Что Левандовски не забил в Мюнхене забил сегодня
Как показывают последние игры Баварии и рисунок их игры - Левандовски невосполнимая потеря и самый нужный механизм в атаке Баварии был.
Сегодня Бавария даже Аусбургу не забила , чего там , даже опасного момента не создала , чтобы вратарь попотел.
Всех фанатов Барселоны с победой .
Забитый гол дал команде сил и Барселону уже было не остановить.
Что Левандовски не забил в Мюнхене забил сегодня
Как показывают последние игры Баварии и рисунок их игры - Левандовски невосполнимая потеря и самый нужный механизм в атаке Баварии был.
Сегодня Бавария даже Аусбургу не забила , чего там , даже опасного момента не создала , чтобы вратарь попотел.
Всех фанатов Барселоны с победой .