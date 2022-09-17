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«Барселона» разгромила «Эльче» и возглавила таблицу Ла Лиги

сегодня, 19:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

«Барселона» разгромила «Эльче» в матче 6-го тура Ла Лиги (3:0).

Счет открыл Роберт Левандовски на 34-й минуте. Удвоил преимущество команды Мемфис Депай на 41-й. На 48-й минуте поляк оформил дубль.

Гости почти весь матч играли в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил Гонсало Верду. Помимо этого, на 45-й был дисквалифицирован тренер «Эльче» Франсиско Родригес.

После матча «Барселона» лидирует в Ла Лиге (16 очков), «Эльче» замыкает таблицу чемпионата Испании (1 пункт).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:22
Жизнь продолжается
DXTK
DXTK ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 20:57, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 20:56
    Против Баварии он потерялся...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:39, ред.
    Возглавила, надолго ли?
    протон
    протон
    сегодня в 20:32
    А некоторые недавно говорили что Барса купила "cбитого лётчика"
    Мне кажется, этот летчик сам штук 30 "собьёт" за сезон..
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 20:20
    Барселона похоже не сильно напрягались.
    Schalke-04
    Schalke-04
    сегодня в 20:15
    Поляк отлично вписался в команду!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    Будь справедлив,Барса по статистике превзошла Баварию на ее поле,просто глупо пропустили а Баварии повезло.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    сегодня в 20:07
    То что они показали, было на табло.
    "Везения", "если бы"- всё это не должно быть.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    абсолютно ничего не смогли показать? а ты матч то смотрел? без везения и суперсейвов нойера Бавария бы и очка не взяла бы
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 19:59, ред.
    С победой каталонский клуб и болельщиков! Эльче это конечно не Бавария, и даже не Райо Вальекано. Но победа есть победа. Против Баварии абсолютно ничего не смогли показать каталонцы, особенно Роберт Левандовски. Да и сегодня 3 гола от Барселоны очень мало, если учитывать двойное удаление у соперника. Алехандро Бальде сегодня вообще разошёлся. Надеюсь, что игроком матча стал именно он. Бавария, которая в середине недели выиграла у Барселоны, тоже сегодня проиграла Аугсбургу. Уффф, какой день сегодня получился в футболе. Ждём теперь мадридское дерби. Сумеет ли Реал Мадрид вернуться на вершину турнирной таблицы Ла Лиги?
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 19:40
    Всё вполне ожидаемо и предсказуемо. Впрочем, у Баварии тоже было ожидаемо, а оказалось непредсказуемо.
    3ton
    3ton
    сегодня в 19:35
    30 минут играли очень плохо .
    Забитый гол дал команде сил и Барселону уже было не остановить.
    Что Левандовски не забил в Мюнхене забил сегодня
    Как показывают последние игры Баварии и рисунок их игры - Левандовски невосполнимая потеря и самый нужный механизм в атаке Баварии был.
    Сегодня Бавария даже Аусбургу не забила , чего там , даже опасного момента не создала , чтобы вратарь попотел.
    Всех фанатов Барселоны с победой .
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 19:31
    Отзеркалила заочно Баварии!
    Cayman
    Cayman
    сегодня в 19:30
    не плохо так полаяк в фарм лиге освоился
    Гость
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