«Барселона» разгромила «Эльче» и возглавила таблицу Ла Лиги

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сегодня, 19:29

«Барселона» разгромила «Эльче» в матче 6-го тура Ла Лиги (3:0).

Счет открыл Роберт Левандовски на 34-й минуте. Удвоил преимущество команды Мемфис Депай на 41-й. На 48-й минуте поляк оформил дубль.

Гости почти весь матч играли в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил Гонсало Верду. Помимо этого, на 45-й был дисквалифицирован тренер «Эльче» Франсиско Родригес.

После матча «Барселона» лидирует в Ла Лиге (16 очков), «Эльче» замыкает таблицу чемпионата Испании (1 пункт).