«Зенит» победил «Динамо» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

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сегодня, 20:58

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).

Первый гол в матче забил Андрей Мостовой на 35-й минуте. Окончательный счет установил Густаво Мантуан на 90+4-й. Москвичи доигрывали матч в меньшинстве: на 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Роберто Фернандес.