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«Зенит» победил «Динамо» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

сегодня, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).

Первый гол в матче забил Андрей Мостовой на 35-й минуте. Окончательный счет установил Густаво Мантуан на 90+4-й. Москвичи доигрывали матч в меньшинстве: на 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Роберто Фернандес.

После матча «Динамо» идет на 6-м месте (16 очков), «Зенит» лидирует в РПЛ (26 очков).

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 22:06
Это сенсация.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:58
ФК "Торпедо" ответил на этот вопрос...)
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 21:51
какое же динамо дно!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:41
Могли бы и проиграть для разнообразия
Georgud
Georgud ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:41
У спартака такое же финансирование и десятое место.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:35
Чуть что, сразу заводят разговоры о какой-то там философии футбола клуба, команды, тренера. Нет этого ничего. Философия футбола - понятие, выдуманное болтунами. Есть только мастерство и профессионализм - игроков, тренеров, руководителей, технического персонала клубов и, конечно же, финансирование, которое призвано способствовать реализации этих качеств в полной мере. У Зенита всего больше, чем у остальных, но скажу, что финансирование Зента позволяет реализовать качество, в гораздо большей мере, чем достигают в Зените. Есть к чему стремиться, но явно не хватает соперников с такими же возможностями.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:31
+3 очка, идем дальше
armeec_
armeec_ ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:26
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:25
    Известно кто...но точно не Зенит)...
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 21:23
    В очередной попытке остановить монстра были поглощены трубой и отправлены в недра газовых месторождений к другим, ранее поверженным.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:23
    Результат по игре, "Зенит" играл в среднем темпе, который устраивал футболистов для достижения поставленной цели.
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 21:23
    Да прекращайте уже 3 чемпионат... Ждем ЧМ Катар....
    pomor45
    pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:21
    Хозяин был очень даже гостеприимным.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:19
    Пока в этом сезоне все московские команды обыграны, а Спартак, с учётом СК и ЦСКА, с учётом Кубка Матч Премьер, дважды. Неплохо. В этом матче порадовал Миша Кержаков, сыграл очень уверенно, хотя защитники обеспечили ему минимум работы. Обилие нарушений у Динамо и удаление - результат аккуратной работы игроков Зенита. Практически во всех случаях без нарушения борьбу за мяч у Зенита выиграть было невозможно. Голов мало, не так, как с Оренбургом, но играли лучше, учитывая, что и противник был посильнее.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:10
    Меньше слов больше дела, Зенит с Победой!!!!
    7dd9cgs8ekjy
    7dd9cgs8ekjy
    сегодня в 21:10
    Щас экспертишка напишет что Шварц виноват.
    баск
    баск
    сегодня в 21:09
    Зенит сильнее, что и говорить..
    Работал неспеша, но обстоятельно, дорожил мячом и контролировал процесс.

    А нам не удавалось создавать практически ничего, даже в контратаках не находили свободных зон или иных потенциальных возможностей.
    За весь матч запомнился лишь хороший вертикальный пасец Захи парашютиком в штрафную соперника на выход Смолову, но Федька момент замылил.

    Дальние удары Макарова, Захаряна и Смолова были неподготовлены и не несли
    опасности. Почти получилось только у Фомина, но лишь почти..

    Повторюсь- питерские играли довольно медленно, но даже в среднем темпе
    создавали нам проблемы, и динамовцы периодически нервничали в течение всего матча- влип с голом Норманн, ошибался Лаксальт, Фернандес опять наиграл на два горчичника и удалился, Захарян в одном эпизоде, запутавшись
    в своих ногах, наорал на Карасёва, за что тоже был наказан жёлтой.
    Саба, работавший в целом неплохо, в одном моменте безобразно обрЕзался
    и вынудил Скопу фолить на горчичник.

    При всём при этом, если бы питерские в какой-то момент увеличили темп,
    нам бы стало совсем кисло, но этого не потребовалось, матч так до финиша
    и докатился, да ещё с контрольным выстрелом..

    Зенит, конечно, контора мастеровитая.
    Нашему же текущему составу, учитывая новичков Норманна, Дасу и Нгамалё,
    до хорошей формы и сыгранности ещё далеко.
    По такой игре, соответственно, шансов на контригру у нас не обнаружилось..

    Ничего не поделаешь, забываем результат и работаем дальше.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
    сегодня в 21:08
    Да наши молодцы!!!!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 21:08
    БЕЗНАДЁГА, вот что осталось после увиденного от футболистов динамо. игру зениту они похоже проиграли ещё до стартового свистка
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:07
    В следующем туре играют команды занимающие 1 и 2 места. Зенит - Ростов
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:07
    Главное не спеша фк ЗЕНИТ поднабрать очков, а там и молодёжь запускать на поле..
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:07, ред.
    Ну, вряд ли, кто-то ожидал другого исхода. По игре, особо сказать нечего- сброд наспех собранных людей со всей планеты сомнительного качества. Не оправдываю тренера, в любом поражении, всегда есть и его доля вины. Даже такой Зенит как сегодня смотрится непобедимым и чемпионским. В ДИНАМО некого выделить. При всей моей антипатии к Черданцеву, сегодня, он комментировал по делу. Вот только вопрос- зачем брали Фернандеса??? Чемпионат только начался, а у него уже два удаления и вечные привозы. Вобщем, безликая игра на радость "Птенцам шварца".
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 21:07
    Зенит-С Победой на выезде!!!!! Красавцы, без напряга, на классе.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:06
    Тут даже и обсуждать нечего-так всё предсказуемо и пресно.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 21:06
    17.09.2022 - Сазонов: «Должны обыграть „Зенит“ и показать, что мы — хозяева Москвы»
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    Так кто там хозяин?
    Ирина Михайлова
    Ирина Михайлова
    сегодня в 21:04
    . Питер, с победой! У Зенита хороши ребята.!!!(с)

    РС. А Черданцев был оччень грустный...
    протон
    протон
    сегодня в 21:04
    Смолов по игре ноль . он всё портит, да ещё и с таким пафосным видом!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:02
    Зенит оторвался от 2 места уже на 4 очка
    протон
    протон
    сегодня в 21:01
    Рядовая победа для "Зенита" подтверждающая доминацию над Москвой. С победой, камрады!
    Одни уже не могут, другие не хотят. Наверно, нужно ввести правило досрочного окончания игр, по согласию сторон)
    Чердак : новички Динамо смотрятся как цельная команда.
    Через минуту : Норман допускает детскую ошибку.

    Что там футбольная философия Йокановича. Всё то же бесцельное и бессмысленное блуждание по полю?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:01
    Жаль что Фернандес удалился. Сразу пропала интрига в этом матче
    Гость
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