«Зенит» победил «Динамо» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).
Первый гол в матче забил Андрей Мостовой на 35-й минуте. Окончательный счет установил Густаво Мантуан на 90+4-й. Москвичи доигрывали матч в меньшинстве: на 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Роберто Фернандес.
После матча «Динамо» идет на 6-м месте (16 очков), «Зенит» лидирует в РПЛ (26 очков).
Работал неспеша, но обстоятельно, дорожил мячом и контролировал процесс.
А нам не удавалось создавать практически ничего, даже в контратаках не находили свободных зон или иных потенциальных возможностей.
За весь матч запомнился лишь хороший вертикальный пасец Захи парашютиком в штрафную соперника на выход Смолову, но Федька момент замылил.
Дальние удары Макарова, Захаряна и Смолова были неподготовлены и не несли
опасности. Почти получилось только у Фомина, но лишь почти..
Повторюсь- питерские играли довольно медленно, но даже в среднем темпе
создавали нам проблемы, и динамовцы периодически нервничали в течение всего матча- влип с голом Норманн, ошибался Лаксальт, Фернандес опять наиграл на два горчичника и удалился, Захарян в одном эпизоде, запутавшись
в своих ногах, наорал на Карасёва, за что тоже был наказан жёлтой.
Саба, работавший в целом неплохо, в одном моменте безобразно обрЕзался
и вынудил Скопу фолить на горчичник.
При всём при этом, если бы питерские в какой-то момент увеличили темп,
нам бы стало совсем кисло, но этого не потребовалось, матч так до финиша
и докатился, да ещё с контрольным выстрелом..
Зенит, конечно, контора мастеровитая.
Нашему же текущему составу, учитывая новичков Норманна, Дасу и Нгамалё,
до хорошей формы и сыгранности ещё далеко.
По такой игре, соответственно, шансов на контригру у нас не обнаружилось..
Ничего не поделаешь, забываем результат и работаем дальше.
Работал неспеша, но обстоятельно, дорожил мячом и контролировал процесс.
А нам не удавалось создавать практически ничего, даже в контратаках не находили свободных зон или иных потенциальных возможностей.
За весь матч запомнился лишь хороший вертикальный пасец Захи парашютиком в штрафную соперника на выход Смолову, но Федька момент замылил.
Дальние удары Макарова, Захаряна и Смолова были неподготовлены и не несли
опасности. Почти получилось только у Фомина, но лишь почти..
Повторюсь- питерские играли довольно медленно, но даже в среднем темпе
создавали нам проблемы, и динамовцы периодически нервничали в течение всего матча- влип с голом Норманн, ошибался Лаксальт, Фернандес опять наиграл на два горчичника и удалился, Захарян в одном эпизоде, запутавшись
в своих ногах, наорал на Карасёва, за что тоже был наказан жёлтой.
Саба, работавший в целом неплохо, в одном моменте безобразно обрЕзался
и вынудил Скопу фолить на горчичник.
При всём при этом, если бы питерские в какой-то момент увеличили темп,
нам бы стало совсем кисло, но этого не потребовалось, матч так до финиша
и докатился, да ещё с контрольным выстрелом..
Зенит, конечно, контора мастеровитая.
Нашему же текущему составу, учитывая новичков Норманна, Дасу и Нгамалё,
до хорошей формы и сыгранности ещё далеко.
По такой игре, соответственно, шансов на контригру у нас не обнаружилось..
Ничего не поделаешь, забываем результат и работаем дальше.