Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карпукас: «Игрокам „Локомотива“ было тяжело расставаться с Комппером»

сегодня, 10:05

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал недавнюю отставку тренера команды Марвина Комппера.

Смена тренера — это всегда тяжело. Конечно, привыкли уже. Он долгое время был с нами. Тяжело было расставаться. Я бы отметил одну историю с Комппером — это мой дебют. Он нашел правильные слова. Дословно уже не помню, но смысл в том, что надо играть и не бояться. Ошибки бывают у всех. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне дорогу. Прощание? Зашел к команде, сказал слова. Мы все поблагодарили его за работу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Чухлов: «Малкому и Клаудиньо просто очень понравилось в России»
Сегодня, 13:18
Бабаев: «ЦСКА очень доволен Федотовым»
Сегодня, 13:04
Круговой: «Есть информация, что матча с Киргизией не будет»
Сегодня, 12:50
Барриос: «Думаю, „Зенит“ выиграет в этом сезоне РПЛ»
Сегодня, 11:49
Ганчаренко: «Количество ошибок против „Урала“ не лезет ни в какие рамки»
Сегодня, 10:17
Орещук: «Йоканович совершил много ошибок в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 09:56
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:43
Размыло слезами пути,
но вынужден Комппер уйти....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:08
Всё меняется!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 