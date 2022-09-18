Силкин: «Удивлен, что „Динамо“ вообще ничего не противопоставило „Зениту“»

оценил поражение «Динамо» от «Зенита» (0:2) в 10-м туре РПЛ .

«Зенит» был фаворитом этого матча и без особого труда взял свое. Он всех превосходит по составу и сейчас контролировал игру, создавал моменты, два из которых использовал.

Удивлен, что «Динамо» вообще ничего не противопоставило сопернику. При всей нестабильности игры казалось, что команда при Йокановиче неплохо может сыграть вторым номером, как уже сработало в дерби со «Спартаком». Но с «Зенитом» этого и близко не было. По сути, кроме удара Фомина трудно что-то вспомнить в исполнении команды.