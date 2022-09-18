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Силкин: «Удивлен, что „Динамо“ вообще ничего не противопоставило „Зениту“»

сегодня, 08:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Сергей Силкин оценил поражение «Динамо» от «Зенита» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Зенит» был фаворитом этого матча и без особого труда взял свое. Он всех превосходит по составу и сейчас контролировал игру, создавал моменты, два из которых использовал.

Удивлен, что «Динамо» вообще ничего не противопоставило сопернику. При всей нестабильности игры казалось, что команда при Йокановиче неплохо может сыграть вторым номером, как уже сработало в дерби со «Спартаком». Но с «Зенитом» этого и близко не было. По сути, кроме удара Фомина трудно что-то вспомнить в исполнении команды.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:47
С Силкиным всё ясно и понятно давно. Человек сравнил Спартак с Зенитом. При этом, не хочу делать известное оскорбительное сравнение.... Человек определенно метит на должность ГТ Динамо и не брезгует ничем, стал довольно часто мелькать в эфире. Но, уж если Силкин, такой обалденный стратег и знает как играть против Питера, то я напомню ему его матч с Зенитом в 2012, который закончился разгромом Динамо в Москве-1:5!!! Возможно, хоть это, заставит Сергея Николаевича немного помолчать....
Nottrow
Nottrow
сегодня в 10:34
Как Силкина футбол терпит совершенно не понятно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:07
Странно как-то : Все специалисты от футбола удивлены,а большинство нейтральных болельщиков(впрочем,тоже рассчитывавших втайне на борьбу и зрелищный матч)-НЕТ! Видимо,мы вполне взаимозаменяемы,увы!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
Силкин как Петржела стал))
lotsman
lotsman
сегодня в 09:14
А что Динамо мог противопоставить? Сумбурную беготню по полю?
ДСА
ДСА
сегодня в 08:49
Желание было. И всё.
Гость
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