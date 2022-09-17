М. Кержаков: «Всегда приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это»

Голкипер «Зенита» поделился эмоциями от победы петербуржцев в матче РПЛ против «Динамо» (2:0).

Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Долго держался счёт 1:0? В такое время, когда команда ведет в счете и остается 15-20 минут, конечно, есть опасения, что любой стандарт, рикошет, «дурачок» — могут залететь. И тогда придется прилагать очень много усилий — и не факт, что удастся забить.

Всегда приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это перед игрой. И получаешь такой приятный бонус — команда побеждает, да еще и ты играешь на ноль. Даже не знал, что эта игра — 51-я сухая. Не веду таких подсчетов.