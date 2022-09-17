Андрей Мостовой: «Я бы не сказал, что это легкая победа»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу петербуржцев над «Динамо» в матче РПЛ (2:0).
Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте. У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать.
У Андрюхи тяжёлые времена наступают - видно, что Санкт-Петербургские бразильцы хотят видеть в составе Клоудинью.
Зенит еще уйму моментов транжирит. Удивительно, почему все говорят, что вот сейчас то мы Зениту покажем, дадим бой. А на деле. Динамо, хорошие ребята, вроде что-то играют там. Но ведь 95 минут и один удар в штангу.
У Андрюхи тяжёлые времена наступают - видно, что Санкт-Петербургские бразильцы хотят видеть в составе Клоудинью.
Зенит еще уйму моментов транжирит. Удивительно, почему все говорят, что вот сейчас то мы Зениту покажем, дадим бой. А на деле. Динамо, хорошие ребята, вроде что-то играют там. Но ведь 95 минут и один удар в штангу.
Сейчас Зенит может потерять очки если только сам играет спустя рукава и не настроен сильно.
Если раньше против низкой обороны и тотального автобуса были проблемы, то сейчас и такие команды Зенит дожимает. Да, дома порой это один Зенит, а на выезде другой, но как показывают матчи, уже и выезды не спасения для команд, которые играют против Зенита.
Сейчас Зенит может потерять очки если только сам играет спустя рукава и не настроен сильно.
Если раньше против низкой обороны и тотального автобуса были проблемы, то сейчас и такие команды Зенит дожимает. Да, дома порой это один Зенит, а на выезде другой, но как показывают матчи, уже и выезды не спасения для команд, которые играют против Зенита.