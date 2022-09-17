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Андрей Мостовой: «Я бы не сказал, что это легкая победа»

вчера, 23:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу петербуржцев над «Динамо» в матче РПЛ (2:0).

Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте. У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:52
Семак поставил хороший футбол, сделал команду. Осталось только форварда четкого найти, чтоб клал все моменты. И ещё бы проверить эту банду в ЛЧ... Но увы, один из сильнейших составов так и не сможет пока в Европе себя показать.
У Андрюхи тяжёлые времена наступают - видно, что Санкт-Петербургские бразильцы хотят видеть в составе Клоудинью.
Зенит еще уйму моментов транжирит. Удивительно, почему все говорят, что вот сейчас то мы Зениту покажем, дадим бой. А на деле. Динамо, хорошие ребята, вроде что-то играют там. Но ведь 95 минут и один удар в штангу.
протон
протон
вчера в 23:50
Видимо против Зенита нужно играть как Торпедо и уповать на чудо. И то не факт, что это чудо случится.
Сейчас Зенит может потерять очки если только сам играет спустя рукава и не настроен сильно.
Если раньше против низкой обороны и тотального автобуса были проблемы, то сейчас и такие команды Зенит дожимает. Да, дома порой это один Зенит, а на выезде другой, но как показывают матчи, уже и выезды не спасения для команд, которые играют против Зенита.
Гость
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