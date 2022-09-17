Андрей Мостовой: «Я бы не сказал, что это легкая победа»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу петербуржцев над «Динамо» в матче РПЛ (2:0).

Я бы не сказал, что это легкая победа. В конце только забили второй. Концовка неприятная была. Но победили, отрываемся, думаю, заслуженно идем на первом месте. У нас всегда особый настрой на московские клубы, их всегда приятно обыгрывать.