Червиченко: «У „Спартака“ не получится уверенно победить»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

У «Спартака» не получится уверенно победить, потому что для «Локомотива» эта игра будет последней попыткой не упасть в пропасть, а руководству — не отправиться на выход. Мне почему-то кажется, локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит. «Локомотиву» отступать некуда — даже ничья просто закрепит за ними статус уверенного середнячка. «Спартаку» тоже надо выигрывать, потому что отставание от первого места уже будет приличным. Мне кажется, что игра будет напряжённой. Может, будет какой-нибудь судейский скандал. И не надо забывать, что сегодня заканчивается треть чемпионата и уже можно будет делать какие-то выводы.