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Терюшков: «Ждем Малкома и Клаудиньо в сборной России»

сегодня, 16:57

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном получении российского гражданства двумя футболистами «Зенита», Малкомом и Клаудиньо.

Россия — страна возможностей, почему бы и нет? Мы уже видели такие примеры, когда именно бразильцы получали российские паспорта. Бразилия нам не чуждая страна, поэтому отношусь к этому позитивно. Более того, если в дальнейшем ребята останутся работать в России тренерами, а еще и детскими, то это будет просто замечательно. Кто знает, вдруг они и в сборной России пригодятся. С удовольствием ждем их в команде. Это будет большой плюс для нашей национальной команды.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:43
Как они будут работать детскими тренерами, если по-русски двух слов связать не могут
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:41
Натуральный 14ок! Нахрена они нам нужны если с нами даже киргизы не хотят сгонять в товарняк.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 17:34
Последнее заявление очень спорное по ряду причин, на мой взгляд.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:29
Обыгрывать Киргизию мы и своими "дзюбами" сможем, зачем нам Малком?

А вообще печально, конечно, когда легко встаёт вопрос о том, чтобы дать гражданство человеку, который по-русски даже десятка слов не знает. Не знает историю страны, её культуру - что, на минутку, является обязательным для экзамена предметом при получении гражданства в европейских странах.
Одно дело, когда человек действительно полюбил новое место жизни, новую для себя страну, стремится узнать как можно быстрее и язык и культуру, участвует в её жизни; и совсем другое, когда человек просто захотел гражданство, потому что ему здесь много платят и делают из него кумира. Вторым гражданство в принципе нельзя давать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:20
Некий Терюшков ждёт вкусных пирожков.От ГАЗПРОМА,в Думе и дома.
vnb65devy33y
vnb65devy33y
сегодня в 17:14
Депутат, занимайся своими делами
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:01
Рассмешил.... "останутся работать детскими тренерами..." Да они на те деньги, которыми их Газпром засыпал, пол Рио-де Жанейро купят и наймут себе десяток фитнесс тренеров и массажистов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:00
А с кем играть?!
Гость
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