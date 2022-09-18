Терюшков: «Ждем Малкома и Клаудиньо в сборной России»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном получении российского гражданства двумя футболистами «Зенита», и .

Россия — страна возможностей, почему бы и нет? Мы уже видели такие примеры, когда именно бразильцы получали российские паспорта. Бразилия нам не чуждая страна, поэтому отношусь к этому позитивно. Более того, если в дальнейшем ребята останутся работать в России тренерами, а еще и детскими, то это будет просто замечательно. Кто знает, вдруг они и в сборной России пригодятся. С удовольствием ждем их в команде. Это будет большой плюс для нашей национальной команды.