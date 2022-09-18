Червиченко: «Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Зенита» над «Динамо».

Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют. Странно выпускать одного из лидеров динамовской атаки Тюкавина за семь минут до конца матча, когда ворота «Зенита» практически никто не напрягал. Да, Захарян напрягал, но с ним зенитовцы справились. Хотя бы два этих молодых и дерзких футболиста могли бы дёргать Ловрена и других защитников команды Семака за счёт скорости. Но нет, тренер «Динамо» как-то сознательно понизил скорость впереди.

«Зенит» смотрелся солиднее с большим запасом, не вижу, кто в близкой перспективе мог бы составить им серьёзное сопротивление именно на поле.