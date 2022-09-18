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Червиченко: «Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют»

сегодня, 17:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Зенита» над «Динамо».

Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют. Странно выпускать одного из лидеров динамовской атаки Тюкавина за семь минут до конца матча, когда ворота «Зенита» практически никто не напрягал. Да, Захарян напрягал, но с ним зенитовцы справились. Хотя бы два этих молодых и дерзких футболиста могли бы дёргать Ловрена и других защитников команды Семака за счёт скорости. Но нет, тренер «Динамо» как-то сознательно понизил скорость впереди.

«Зенит» смотрелся солиднее с большим запасом, не вижу, кто в близкой перспективе мог бы составить им серьёзное сопротивление именно на поле.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 19:05
Смолова - в запасные, Лаксальта туда же, усилить могут, но не в основу. А Фернандес чем лучше Евгеньева оказался ? Внешне вроде да, по результату даже хуже, только потратились. И самый явный тренерский провал - Норман в основе и не заменён после мяча в больную ногу, куда полубольного выставлять. Тюкавин силён с Захаряном в паре
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:46
Ппц! Червь гений тренерской мысли
ABir
ABir
сегодня в 17:45
Червиченко уже даже тренерам готов давать Советы. Растёт
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:42
Похоже Динамо нужно искать замену главному тренеру.
Гость
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