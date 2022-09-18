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Пономарев поставил Дивееву низкую оценку за игру

сегодня, 13:50

Владимир Пономарев прокомментировал травму защитника ЦСКА Игоря Дивеева, которую он получил в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1)

«Для ЦСКА это будет потеря. Лучшего кандидата пока что не вижу. Но Дивеев не играет надежно. Играет он на три с плюсом. Часто ошибается в обороне, игрока своего теряет. Сколько ошибок у него было в матче против „Торпедо“! Он играет так, как умеет. Пока что это не классный игрок», — сказал Пономарев.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:04
Правильно,сыграл не очень.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:49
Вы не подготовили достойную смену. Недостойная смена подготовила себе подобных.Себе подобные получили огромные контракты,и стали "достойными".Других у нас нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:46
Дивеев слабый игрок
isamsn
isamsn
сегодня в 14:29, ред.
Дивеев вышел на поле уже с имеющейся проблемой здоровья и усугубил её. Жаль конечно, но играл он в этом матче крайне не аккуратно. Тут налицо ошибка тренерского состава и мед.персонала клуба. Не такой уж был у них соперник чтобы не найти замену Игорю на эту игру. Фукс и Набабкин отсидели на лавке всю игру.
drug01
drug01
сегодня в 14:25
Значит заслужил
makkie
makkie
сегодня в 14:23
Дивеев прямо виноват в голе Торпедо.
Вместо того, чтобы выбить мяч зачем-то присел и пропустил его за спину.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:17
А кто это Владимир Пономарёв?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:07
На сколько наиграл, столько и получил
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