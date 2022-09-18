Пономарев поставил Дивееву низкую оценку за игру

Владимир Пономарев прокомментировал травму защитника ЦСКА Игоря Дивеева, которую он получил в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1)
«Для ЦСКА это будет потеря. Лучшего кандидата пока что не вижу. Но Дивеев не играет надежно. Играет он на три с плюсом. Часто ошибается в обороне, игрока своего теряет. Сколько ошибок у него было в матче против „Торпедо“! Он играет так, как умеет. Пока что это не классный игрок», — сказал Пономарев.
Вместо того, чтобы выбить мяч зачем-то присел и пропустил его за спину.
Вместо того, чтобы выбить мяч зачем-то присел и пропустил его за спину.