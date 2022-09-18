Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой против того, чтобы Малком и Клаудиньо получали российский паспорт

сегодня, 15:33

Александр Мостовой недоволен возможным получением Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец – хороший человек и нападающий. Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезем куда-нибудь.

Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не пять миллионов, как в Хорватии. Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно все сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Червиченко: «У „Спартака“ не получится уверенно победить»
Сегодня, 17:55
Червиченко: «Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют»
Сегодня, 17:40
Терюшков: «Ждем Малкома и Клаудиньо в сборной России»
Сегодня, 16:57
Семшов: «Выдавать гражданство России Малкому и Клаудиньо – это полный бред»
Сегодня, 16:50
Пономарев поставил Дивееву низкую оценку за игру
Сегодня, 13:50
Чухлов: «Малкому и Клаудиньо просто очень понравилось в России»
Сегодня, 13:18
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:34
Мостовой черный человек,завистливый.
Во первых в стране около 100 млн а не 140 и 150,и каждый год официально 1млн вымирает,то есть убыль населения каждый год 1млн человек,из 16 млн кв км 15млн земель пустуют а этот лицемер против гражданства Малкома.
Зачем вообще печатать его пустые слова.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:22
А ему-то что?
rojwood
rojwood ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 16:58, ред.
А Зенит ничего никому и не обязан делать ! Как и все клубы вообще.

А если ты имеешь в виду газпром ,то они спонсируют клубы, строят спорт сооружения (и много !), газпрому пренадлежит всего 49% акций, а 51% у государства, также газпром платит налоги в РФ , в отличии от того же лукойла, который все 100% прибыли забирает себе при этом налоги в РФ НЕ ПЛАТИТ !
112910415
112910415
сегодня в 16:38
Сама тема предельно странная...
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:33
Так играйте лучше товарищ Мостовой а то правильно 140 миллионов в стране а 11 игроков в сборную набрать не можем..Миллионы получаете так играйте соответственно!Я за чтобы давать гражданство тем кто умеет и хочет играть ...
ABir
ABir
сегодня в 16:22
Думаю, что сами они об этом даже не задумывались, это кто-то из зенитовского штаба надоумил. А им по большому счету все это гражданство по барабану. Интересно, экзамен на знание языка и истории России эти новые русские будут сдавать?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 16:09, ред.
для начала ВЫ сами российские игроки должны показывать такой уровень, чтобы не было даже мыслей об натурализации иностранцев!!
90% у нас тупо паспортисты, пешеходы и заваленные баблом лентяи.
Только у нас после вылета с евро игроки могут отмечать это событие в Монако с шампанским, ну и конечно говорить «ваше ожидания - ваши проблемы»
Конечно после такого отношения к своему дело, к своим болельщикам и стране мысль о том, что пару бразильцев заменят нескольких зажравшихся паспортистов кажется уже нормальной. Если бы наши играли достойно - этих легионеров на порог бы не подпустил никто.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:03
Интересно как долго они довольствоваться газпромовскими деньгами или все же захотят играть в футбол ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:01
«у нас 150 миллионов в стране!»

Уже лет 20-25 об этом говорят все...и что с того, что нас столько? Толку то ноль...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ rojwood (раскрыть)
сегодня в 16:01
тут он прав как никогда
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:58
Чтобы не числиться в "Зените" легионерами.
Союзник противников
Союзник противников ответ rojwood (раскрыть)
сегодня в 15:57
У тебя какой породы шавки,которых ты натаскиваешь? Фокстерьеры(Шуму много-толку мало,как инспектор Лейстрид из Агаты Кристи),или двортерьеры??? А "Зениту" точно нельзя,они никогда не сделают ничего полезного для всей страны-тильки до сЭбе,тильки до сЭбе...
rojwood
rojwood
сегодня в 15:55
а мостового можно и не слушать,
с ним всё давно понятно.............
rojwood
rojwood
сегодня в 15:54
когда фернандесу и гиле спокойно давали гражданство,
Зенит хотел что бы дали гражданство и Маурисио,
но москве можно,а остальным -НЕЛЬЗЯ ?!?
лично я сам против ,надо своих натаскивать !!!
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 15:49, ред.
Ну, раз сам Мостовой против- надо уважить мнение "Тсаря"!
...подумал Милляр... мерзко хихикая...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 15:47
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:47, ред.
150 млн 150 млн. Только не могут из этих 150 млн выжать 11 ХОРОШИХ ФУТБОЛИСТОВ. Не игроков, а ФУТБОЛИСТОВ......Так ведь оно так и получается, но с другой стороны, как только свой воспитанник, своей игрой, начинает пробиваться и вроде закрепляться в основе, начинается-аренда по городам и весям, откуда в сборную не пробиться...рыба гниёт с головы, но с прискорбием извещаю, что воспитывать своих футболистов, держать их в СВОИХ КЛУБАХ,МЫ РАЗУЧИЛИСЬ!...отсюда и идёт натурализация .Я не рассист, но всё идёт к тому, что скоро в стартовом составе какого-нибудь матча, в сборной России будут сплошь аргентинцы и бразильцы с колумбийцами!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 15:37
Если они хотят получить российское гражданство, то по какой такой причине надо им отказать?
Что за бред?
Речь ведь идёт именно об этом
Не понимаю , почему сюда же прилетают вопрос о сборной
Это совсем другая история
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:36
Есть такой мульт Баба Яга против
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:36
А зачем им российский паспорт ? Странно . За сборную нашу выступать ? ))) Когда нашу сборную допустят в большой футбол , играть на высоком уровне будут уже их правнуки . ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 