Мостовой против того, чтобы Малком и Клаудиньо получали российский паспорт

Александр Мостовой недоволен возможным получением Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец – хороший человек и нападающий. Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезем куда-нибудь.
Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не пять миллионов, как в Хорватии. Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно все сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос.
90% у нас тупо паспортисты, пешеходы и заваленные баблом лентяи.
Только у нас после вылета с евро игроки могут отмечать это событие в Монако с шампанским, ну и конечно говорить «ваше ожидания - ваши проблемы»
Конечно после такого отношения к своему дело, к своим болельщикам и стране мысль о том, что пару бразильцев заменят нескольких зажравшихся паспортистов кажется уже нормальной. Если бы наши играли достойно - этих легионеров на порог бы не подпустил никто.
90% у нас тупо паспортисты, пешеходы и заваленные баблом лентяи.
Только у нас после вылета с евро игроки могут отмечать это событие в Монако с шампанским, ну и конечно говорить «ваше ожидания - ваши проблемы»
Конечно после такого отношения к своему дело, к своим болельщикам и стране мысль о том, что пару бразильцев заменят нескольких зажравшихся паспортистов кажется уже нормальной. Если бы наши играли достойно - этих легионеров на порог бы не подпустил никто.
А если ты имеешь в виду газпром ,то они спонсируют клубы, строят спорт сооружения (и много !), газпрому пренадлежит всего 49% акций, а 51% у государства, также газпром платит налоги в РФ , в отличии от того же лукойла, который все 100% прибыли забирает себе при этом налоги в РФ НЕ ПЛАТИТ !
А если ты имеешь в виду газпром ,то они спонсируют клубы, строят спорт сооружения (и много !), газпрому пренадлежит всего 49% акций, а 51% у государства, также газпром платит налоги в РФ , в отличии от того же лукойла, который все 100% прибыли забирает себе при этом налоги в РФ НЕ ПЛАТИТ !