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Чухлов: «Малкому и Клаудиньо просто очень понравилось в России»

сегодня, 13:18

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слух о том, что Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

Им просто очень в России понравилось. Решили поменять сборную Бразилии на Россию, это их выбор. Впрочем, для меня данная информация довольно неожиданная, поскольку наша страна находится в так называемом статусе изгоя, я был очень удивлен, что легионеры массово не покинули «Зенит» этим летом. У них нет шансов на вызов в сборную Бразилии. Но если говорить об этом, то думаю, что у Малкома больше шансов получить вызов от бразильской команды, чем у Клаудиньо, его просто очень хорошо распиарили у нас. Нам не понять их менталитет до конца, был случай с Халком, когда он переходил не в топовые чемпионаты ради солидных контрактов, но деньги свои отрабатывал, возможно, у Клаудиньо с Малкомом похожие планы, но сложно это утверждать, не зная ситуацию изнутри.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:47
Любят Россию ? ))) Вперёд и с песней на передовую ,защищать Донбасс !
старина
старина
сегодня в 15:14
Видимо они патриоты России...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:13
А почему бы и нет..
Сам играл за фк ЗЕНИТ. Зарплатой не обижали, а тарифы за то на газ растут как грибы на дрожжах..
VGA
VGA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:48
Исправлено
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:42
Нам очень нравится в России,к тому же, мастью мы-русЫе...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:39
Зарплата понравилось
Futurista
Futurista
сегодня в 13:24, ред.
Малком и Клаудиньо в России...коротко...двое справа)

Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:22
Необъяснимая Любовь к Газпромовским деньгам !))
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