Чухлов: «Малкому и Клаудиньо просто очень понравилось в России»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слух о том, что и могут получить российские паспорта.

Им просто очень в России понравилось. Решили поменять сборную Бразилии на Россию, это их выбор. Впрочем, для меня данная информация довольно неожиданная, поскольку наша страна находится в так называемом статусе изгоя, я был очень удивлен, что легионеры массово не покинули «Зенит» этим летом. У них нет шансов на вызов в сборную Бразилии. Но если говорить об этом, то думаю, что у Малкома больше шансов получить вызов от бразильской команды, чем у Клаудиньо, его просто очень хорошо распиарили у нас. Нам не понять их менталитет до конца, был случай с Халком, когда он переходил не в топовые чемпионаты ради солидных контрактов, но деньги свои отрабатывал, возможно, у Клаудиньо с Малкомом похожие планы, но сложно это утверждать, не зная ситуацию изнутри.