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Семшов: «Выдавать гражданство России Малкому и Клаудиньо – это полный бред»

сегодня, 16:50

Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо уже не раз привлекались в сборную Бразилии. Это полный бред выдавать им гражданство России, не вижу в этом смысла. Надо задать вопрос – для чего им это? В нашей стране они просто играют в футбол. Мне кажется, эта информация — вброс и фейк. Малком и Клаудиньо не пойдут на это, а в нашей сборной есть хорошие российские футболисты», — сказал Семшов.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 17:52
"Очаровательное" предубеждение на этнической почве.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 17:37
По сериалам судишь?)
shlomo
shlomo
сегодня в 17:32, ред.
Интересно девки пляшут....

Ну во-первых официально ни игроки ни клуб об этом не заявили, а журналюги в очередной раз запросто могут "высосать " любую новость из пальца.

Во-вторых, опять-таки если верить слухам, они и не собираются играть за сборную (хотя если предложат, то уж явно не испортят погоды - вспомните Фернандеса). Там речь про личные дела, как я понял, а не про сборную.

Ну и в-третьих, в свободной стране каждый делает то, что он хочет. Нужны им паспорта - пусть получают. Вообще не понимаю этих истерик по поводу раздачи паспортов, то есть, торговцам, строителям, шоферам/таксистам паспорта давать можно, а футболистам нет?

Так что, тов. Игорь можешь свои возмущения засунуть куда подальше вместе с "царем" Мостовым...
rojwood
rojwood
сегодня в 17:32
    СаняШумок
    СаняШумок ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 17:28
    Так они вроде за сборную под эгидой Фифа не играли)) олимпийская вроде не в счет
    ATG
    ATG
    сегодня в 17:25
    Семшов , это не самый сильный бред который происходит у нас в футболе. Я вообще не понимаю этой шумихи. Если хотят - то велкам
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 17:21
    "это полный бред"? А когда в российском футболе его не было?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 17:20
    Бразильцы гниловатые люди
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 17:19
    Плохо знаешь.Тем более,коли это уже было,то почему ещё не быть много-много раз?Технически это возможно,вот и всё.И дело не в сборной-этот отсыл даётся для того,чтобы убедить принимающих решение в "жизненной необходимости" этого.
    Futurista
    Futurista ответ qk3wpa36qrmb (раскрыть)
    сегодня в 17:07
    Точно)...и когда Сборную не допустят предъявить Западу, что они опять негров угнетают...
    qk3wpa36qrmb
    qk3wpa36qrmb
    сегодня в 16:55
    ну и что, все правильно теперь сборную нужно сделать из бразильцев...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:55
    Они бы подошли нашей сборной, если быть объективными, то сильнее их среди россиян просто нет. Но они не могут быть заиграны за Россию, потому что уже играли за Бразилию. Смысл этого гражданства только в деньгах.
    Alexnvr
    Alexnvr
    сегодня в 16:54, ред.
    Я уважаю Семшова как игрока. Но как стратег и тактик получается что он ноль, нуль, зеро. Что именно он сделал для поднятия детско-юнешевского футбола? Галицкий сделал, Слуцкий сделал, Колодин сделал. Если и дальше футбольные школы будут рожать Смоловых, Кокориных и прочих, то толку не будет.
    Гость
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