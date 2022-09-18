Семшов: «Выдавать гражданство России Малкому и Клаудиньо – это полный бред»

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сегодня, 16:50

прокомментировал новость о том, что полузащитники «Зенита» и могут получить российское гражданство.

«Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо уже не раз привлекались в сборную Бразилии. Это полный бред выдавать им гражданство России, не вижу в этом смысла. Надо задать вопрос – для чего им это? В нашей стране они просто играют в футбол. Мне кажется, эта информация — вброс и фейк. Малком и Клаудиньо не пойдут на это, а в нашей сборной есть хорошие российские футболисты», — сказал Семшов.