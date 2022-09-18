Семшов: «Выдавать гражданство России Малкому и Клаудиньо – это полный бред»

Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.
«Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо уже не раз привлекались в сборную Бразилии. Это полный бред выдавать им гражданство России, не вижу в этом смысла. Надо задать вопрос – для чего им это? В нашей стране они просто играют в футбол. Мне кажется, эта информация — вброс и фейк. Малком и Клаудиньо не пойдут на это, а в нашей сборной есть хорошие российские футболисты», — сказал Семшов.
Ну во-первых официально ни игроки ни клуб об этом не заявили, а журналюги в очередной раз запросто могут "высосать " любую новость из пальца.
Во-вторых, опять-таки если верить слухам, они и не собираются играть за сборную (хотя если предложат, то уж явно не испортят погоды - вспомните Фернандеса). Там речь про личные дела, как я понял, а не про сборную.
Ну и в-третьих, в свободной стране каждый делает то, что он хочет. Нужны им паспорта - пусть получают. Вообще не понимаю этих истерик по поводу раздачи паспортов, то есть, торговцам, строителям, шоферам/таксистам паспорта давать можно, а футболистам нет?
Так что, тов. Игорь можешь свои возмущения засунуть куда подальше вместе с "царем" Мостовым...
Ну во-первых официально ни игроки ни клуб об этом не заявили, а журналюги в очередной раз запросто могут "высосать " любую новость из пальца.
Во-вторых, опять-таки если верить слухам, они и не собираются играть за сборную (хотя если предложат, то уж явно не испортят погоды - вспомните Фернандеса). Там речь про личные дела, как я понял, а не про сборную.
Ну и в-третьих, в свободной стране каждый делает то, что он хочет. Нужны им паспорта - пусть получают. Вообще не понимаю этих истерик по поводу раздачи паспортов, то есть, торговцам, строителям, шоферам/таксистам паспорта давать можно, а футболистам нет?
Так что, тов. Игорь можешь свои возмущения засунуть куда подальше вместе с "царем" Мостовым...