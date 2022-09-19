Лисакович: «На таблицу никто не смотрит»

Форвард «Рубина» рассказал о победе над «Волгарем».

Счет 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так все равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается. В большинстве умудряешься пропустить два гола, еще концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.

В турнирную таблицу будем смотреть в конце сезона. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход. Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит.