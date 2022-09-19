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Лисакович: «На таблицу никто не смотрит»

сегодня, 07:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 2Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)ВолгарьМатч завершен

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович рассказал о победе над «Волгарем».

Счет 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так все равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается. В большинстве умудряешься пропустить два гола, еще концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.

В турнирную таблицу будем смотреть в конце сезона. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход. Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 10:17
Еще как и смотрят, только там ничего нет.
112910415
112910415
сегодня в 08:53
Не смотреть в таблицу - невозможно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:21
Непременно ждём Рубин в премьер лиге.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:07
Игра в конце второго тайма, просто ужас.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:30
Голов много это хорошо для болельщиков
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:18
Сейчас Рубин раскачается
Гость
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