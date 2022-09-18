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Николсон: «Я знал, что получу свой шанс»

вчера, 23:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал выход в стартовом составе в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Я вернулся позже остальных, не проходил предсезонку. Этот период был сложным для меня. Я усердно работал и ждал. Знал, что получу свой шанс. Я вернулся на поле, а мы победили — это самое важное.

Сегодня мне не удалось забить, но как только ты забиваешь первый гол, к тебе приходит уверенность. Для меня важно получить такой шанс, как с «Локомотивом». Это означает, что я хорошо выполняю свою работу. Нужно усердно работать, чтобы вернуть мою уверенность и удачу в завершении.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:18
Шанс скоро представится, Соболев не будет играть в НН
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:31
А твой агент говорит,что тебя "плавят". Лиши его карманных.
Гость
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