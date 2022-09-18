Николсон: «Я знал, что получу свой шанс»

Нападающий «Спартака» прокомментировал выход в стартовом составе в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Я вернулся позже остальных, не проходил предсезонку. Этот период был сложным для меня. Я усердно работал и ждал. Знал, что получу свой шанс. Я вернулся на поле, а мы победили — это самое важное.

Сегодня мне не удалось забить, но как только ты забиваешь первый гол, к тебе приходит уверенность. Для меня важно получить такой шанс, как с «Локомотивом». Это означает, что я хорошо выполняю свою работу. Нужно усердно работать, чтобы вернуть мою уверенность и удачу в завершении.