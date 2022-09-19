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Кавазашвили — о решении Сазонова: «Он просто хочет попасть в Европу»

сегодня, 19:02

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не сборную России.

Я думаю, что если он не поедет сейчас играть за Грузию, то его туда больше не пригласят никогда, потому что там очень щепетильно смотрят на отказы от вызова в национальную команду. Не понимаю, почему Сазонов отказался от вызова в сборную России. Возможно, он посоветовался с агентом и решил отказаться от приглашения в сборную России, потому что мы сейчас не выступаем на международных соревнованиях, а Грузия играет.

Саба, наверное, надеется, что за сборную Грузии будет он будет играть в разных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Думаю, что Сазонов просто хочет попасть в Европу, как Кварацхелия, Каладзе и многие другие грузины. Сможет ли он снова получить приглашение в сборную России, если не сыграет за Грузию, это зависит от Карпина.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:36
Саба это Хто?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:24
Много чести-третий день обсуждать судьбу футболиста,ничем пока не проявившего себя в РПЛ.Давай другую"сенсацию"!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:11
Там его ждут ну прямо с распростёртыми объятиями.
Гость
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