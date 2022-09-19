Кавазашвили — о решении Сазонова: «Он просто хочет попасть в Европу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не сборную России.
Я думаю, что если он не поедет сейчас играть за Грузию, то его туда больше не пригласят никогда, потому что там очень щепетильно смотрят на отказы от вызова в национальную команду. Не понимаю, почему Сазонов отказался от вызова в сборную России. Возможно, он посоветовался с агентом и решил отказаться от приглашения в сборную России, потому что мы сейчас не выступаем на международных соревнованиях, а Грузия играет.
Саба, наверное, надеется, что за сборную Грузии будет он будет играть в разных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Думаю, что Сазонов просто хочет попасть в Европу, как Кварацхелия, Каладзе и многие другие грузины. Сможет ли он снова получить приглашение в сборную России, если не сыграет за Грузию, это зависит от Карпина.