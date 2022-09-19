Кавазашвили — о решении Сазонова: «Он просто хочет попасть в Европу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника «Динамо» выступать за сборную Грузии, а не сборную России.

Я думаю, что если он не поедет сейчас играть за Грузию, то его туда больше не пригласят никогда, потому что там очень щепетильно смотрят на отказы от вызова в национальную команду. Не понимаю, почему Сазонов отказался от вызова в сборную России. Возможно, он посоветовался с агентом и решил отказаться от приглашения в сборную России, потому что мы сейчас не выступаем на международных соревнованиях, а Грузия играет.