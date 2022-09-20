Рязанцев: «Отставка Бородюка была неожиданной»

Полузащитник «Торпедо» высказался об уходе из клуба главного тренера .

Отставка была неожиданной, как и смена руководства. Мы не выбираем, пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять. Такое решение. Думаю, сейчас команда становится лучше. Новички потихонечку вливаются в коллектив, но видно, что качественные футболисты.

Победы сто процентов придадут нам уверенности, раскрепощённости на поле. Думаю, мы можем прибавить в комбинационном футболе, хотелось бы это увидеть. Но груз ответственности и результата давит. Надеюсь, мы научимся в ближайшее время с этим справляться.