Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рязанцев: «Отставка Бородюка была неожиданной»

сегодня, 12:26

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об уходе из клуба главного тренера Александра Бородюка.

Отставка была неожиданной, как и смена руководства. Мы не выбираем, пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять. Такое решение. Думаю, сейчас команда становится лучше. Новички потихонечку вливаются в коллектив, но видно, что качественные футболисты.

Победы сто процентов придадут нам уверенности, раскрепощённости на поле. Думаю, мы можем прибавить в комбинационном футболе, хотелось бы это увидеть. Но груз ответственности и результата давит. Надеюсь, мы научимся в ближайшее время с этим справляться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шапич: «Сохранить прописку в РПЛ — задача номер один»
Сегодня, 14:19
Лебеденко: «Идёт строительство нового стадиона, автобус тоже был куплен»
Сегодня, 12:01
Гбане сравнил «Зенит» с «Баварией» и ПСЖ
Сегодня, 11:54
Рязанцев: «Сделаем всё, чтобы „Торпедо“ остался в РПЛ»
Сегодня, 11:48
Лебеденко: «Светиться от радости пока рано, но улыбаться уже можно»
Сегодня, 11:39
Корнеев: «У Холанда уникальное голевое чутьё»
Сегодня, 11:26
Все комментарии
mn6f2r5n2d8f
mn6f2r5n2d8f
сегодня в 13:09
И явно поспешной
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:34
Надо же...А у нас именно эта тренерская отставка не была неожиданной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 