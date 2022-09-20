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Лебеденко: «Идёт строительство нового стадиона, автобус тоже был куплен»

сегодня, 12:01

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о перспективах развития клуба.

С постройкой нового стадиона будет новая глава в истории «Торпедо». Команда прошла тяжёлые времена от любительской лиги до Премьер-Лиги. Сейчас идёт строительство нового стадиона. Как бы смешно ни звучало, но и автобус тоже был куплен недавно. Везде всё новое появляется. Идём в правильном направлении и надеемся, что на новом стадионе команда будет показывать хороший и стабильный результат в будущем.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:09
Гол в матче с ЦСКА,автобус,
надежды,страсти,стадион,
купил ребёнку к школе глобус,
к нему-машину.Вышел вон.
ybm5bvuyhe3n
ybm5bvuyhe3n
сегодня в 12:09
Это хорошо
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