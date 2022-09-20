Лебеденко: «Идёт строительство нового стадиона, автобус тоже был куплен»

Нападающий «Торпедо» поделился мнением о перспективах развития клуба.

С постройкой нового стадиона будет новая глава в истории «Торпедо». Команда прошла тяжёлые времена от любительской лиги до Премьер-Лиги. Сейчас идёт строительство нового стадиона. Как бы смешно ни звучало, но и автобус тоже был куплен недавно. Везде всё новое появляется. Идём в правильном направлении и надеемся, что на новом стадионе команда будет показывать хороший и стабильный результат в будущем.